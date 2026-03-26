Burdur\'da Dron ile Yasa Dışı Avcılık Denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Burdur'da dron destekli denetimlerde, yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye, idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, koruma-kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Burdur'da ekiplerce gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, 2 kişinin yasa dışı avcılık yaptığının tespit edildiğinin aktarıldığı paylaşımda, şahıslara ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Paylaşımda, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği için denetimlerin kararlılıkla süreceği ifade edildi.
