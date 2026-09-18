Burdur\'da üreticilere yüzde 75 hibeyle 164 bin 500 marul fidesi dağıtıldı

Burdur'da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle 164 bin 500 adet marul fidesi dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen "Örtü Altı Marul Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" çerçevesinde marul fidesi dağıtım programı düzenlendi. Çeltikçi ilçesinde gerçekleştirilen programa Burdur İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel de katıldı. Programda üreticilere marul fideleri teslim edildi. Proje kapsamında Burdur genelinde üreticilere toplam 164 bin 500 adet marul fidesi, yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtıldı.