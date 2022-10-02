Burdur'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı - Son Dakika
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Burdur'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı

02.10.2022 22:04
Burdur'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) meslek komitelerinde ve meclis üyelerinde gerçekleşen seçimler, iki ekibin yarışı ile tamamlandı.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) meslek komitelerinde ve meclis üyelerinde gerçekleşen seçimler, iki ekibin yarışı ile tamamlandı.

BUTSO'da yapılan seçimlerde, odanın mevcut başkanı Yusuf Keyik beyaz liste ile Osman Dalgar ise mavi liste ile yarıştı.

Seçimlerde 1823 üyeli odanın 13 meslek komitesi ile 34 meclis üyesinin seçimi yapıldı.

Dört dönemdir Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Yusuf Keyik'in beyaz listesi komitelerde en fazla oyu alıp seçimi kazandı. Merkez İlçe Seçim Kurulu yetkililerince meslek komitelerinde sonuçlar belirlendikçe beyaz grup tarafları, sevinç gösterisinde bulundu.

İtiraz sürecinin ardından hafta içinde bir günde, odanın başkan, yönetim kurulu, disiplin kurulu, meclis başkanı ve meclis divanı ile TOBB temsilcileri belirlenecek.

Öte yandan Burdur Ticaret Borsasında iki adayın yarıştığı olağan genel kurul yapıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, seçimlerde 277 üye oy kullanırken 5 oy geçersiz sayıldı.

Adaylardan mevcut başkan Ömer Faruk Gündüzalp 185 oy alarak yeniden borsa başkanı seçildi, diğer aday Yılmaz Başar 87 oy aldı.

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Kaynak: AA

Burdur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burdur'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı - Son Dakika

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