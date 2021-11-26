Burhaniye Belediyesi erken hasat zeytinyağı satışına başladı

Edremit Körfezi'nin en iyi zeytin ve zeytinyağı üreticileri arasına giren Burhaniye Belediyesi,

yeni sezon erken hasat, soğuk sıkım filtre edilmemiş zeytinyağı satışına başladı.

Belediye'ye ait zeytin ağaçlarının hasatından elde edilen yaklaşık 15 ton zeytinyağı, ambalajlanarak,

soğuk sıkım filtre edilmemiş Burhaniye Belediyesi Zeytinyağları markası adı altında internetten satışa

sunuldu.

"Burhaniye Belediyesi" olarak patenti alınan yeni sezon, erken hasat, soğuk sıkım filtre edilmemiş

zeytinyağlarının www.burbelzeytin.com web sitesi adresinden satışının yapıldığı açıklandı. Burhaniye

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Tüm zeytinlerin özenle ve son sistem yöntemler ile toplandığını

erken hasat, soğuk sıkım filtre edilmemiş olarak üretilen zeytinyağlarının satışına başlandığını açıkladı.

Başkan Deveciler; "Geçtiğimiz yılın tüm zeytinyağları tükendi. Halkımızın ilgisinden dolayı teşekkür

ediyorum. Burhaniye ismi artık bir marka oldu. Burhaniye Belediyesi markası şu anda tüm Türkiye'de

sofralara giriyor. Kendi işçilerimiz ile birlikte, büyük özveri ve üstün gayret göstererek, belediyemizce

işlenen 3 bin zeytin ağacının hasadında sona gelindi. Soğuk sıkım filtre edilmemiş zeytinyağı satışına

başladık. Burhaniye adını ve zeytinyağlarını hakkıyla daha geniş kitlelere tanıtacağız." dedi.

Zeytinyağı satışıyla birlikte, zeytinyağı sabunu üretimi ve satışının da yapıldığı Belediye'de zeytinyağı

ve sabun almak isteyen vatandaşlar için Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo imkanı

https://www.burbelzeytin.com adresinden ulaşılarak satışta kolaylıklar sunuluyor. Burhaniye Belediyesi internet

satışının yanısıra, ülke genelinde fuarlara katılarak stantlar kuruyor ve ilçe tanıtımını yaparak, yağ ve

sabun satışlarını da gerçekleştiriyor. Bir marka haline gelen yağlarımız, bir çok ilde gurme marketlerde

de yerini aldı. - BALIKESİR