Burhaniye'de Soğan balı piyasaya çıktı - Son Dakika
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Burhaniye'de Soğan balı piyasaya çıktı

Burhaniye\'de Soğan balı piyasaya çıktı
07.07.2026 15:06  Güncelleme: 15:08
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Burhaniye'de düzenlenen 7. Aromaterapi Festivali, yüzlerce üreticiyi bir araya getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında ilk kez satışa sunulan soğan balı, 850 lira kilosuyla büyük ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, 7.Aromaterapi Festivali yüzlerce üreticiyi buluşturdu. Vatandaşlar, bitki çaylarından sabun ve sirkeye kadar yüzlerce ürünü tanıtırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında ilk kez yer alan soğan balı da ilgi gördü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında yer bal, ve zeytinyağı gibi ürünler ilgi görürken, ilk kez üretilen soğan balı da takdir topladı. Ürünlerin ilgi gördüğünü kaydeden stant görevlisi Murat Kocabaş," Şu anda çam, çiçek, meşe, kestane ve mor diken ballarının yanında ilk kez soğan balını da satmaya başladık. Çam ve çiçek balının kilosunu 500 liradan, soğan balının kilosunu da 850 liradan satıyoruz. Kestane balı ise bin 500 lira. Manyas ovasında ürettiğimiz soğan balı ilgi gördü" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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