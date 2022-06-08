Burhaniye Meslek Yüksekokuluna yeni bina yapacaklarını anlatan Başkan Deveciler, okulun yanına 300 kişilik kız öğrenci yurdu yapacaklarını söyledi. Dereceye giren öğrencilere belge veren Deveciler, "Okulunu birinci olarak bitiren Melisa Güngör'e belediyemizde iş vermek istiyorum. Tatilini yaptıktan sonra kendisini belediyemize bekliyoruz. Okulu bitiren bütün öğrencilerimizi kutluyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları teşekkür ediyorum. Sizler ilçemiz için birer tanıtım elçisi olacaksınız. Yolunuz açık olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ali Kemal Deveciler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Burhaniye' de Başkan Deveciler' den okul birincisine istihdam sözü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.