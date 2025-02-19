Burhaniye\'de Kent Lokantası Açıldı, Ücretsiz Yemek Dağıtıldı

Ekonomi

Burhaniye ilçesinde, Belediye Halk Marketin ardından Kent Lokantasını da törenle açtı. Taylı Caddesinde açılan Kent Lokantasında 4 kap yemeğin fiyatı 85 lira olarak belirlenirken, açılışa özel yaklaşık bin kişiye ücretsiz yemek verildi.

Burhaniye Belediyesi geçtiğimiz ay hizmete soktuğu Halk Market'ten sonra Kent Lokantasını da törenle hizmete açtı. Törende bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Erden Köybaşı CHP'li belediyelerin hizmetlerini anlatırken, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teşekkür etti. Belediye başkanı Ali Kemal Deveciler de yaptığı konuşmada sosyal belediyecilikte ön sıralarda olduklarını söyledi. Törene katılanlara teşekkür eden Başkan Ali Kemal Deveciler, "Değişen ve gelişen Burhaniye de çıktığımız bu yolda, hiç kimsenin kendisini kimsesiz ve çaresiz kalmayacağının sözünü vermiştik. Bu projeyle de vatandaşlarımıza uygun fiyatla, sağlıklı doyurucu yemek yemesini sağlayacağız" dedi.

Kent Lokantasında yemeğini yiyen vatandaşlarda görüşlerini dile getirdi. Yemekleri çok beğendiğini anlatan Hasan Ali Başak, " Yemekleri harika, Yapanların ellerine sağlık. Bu günde açılışa özel bedavaydı. Teşekkür ederiz. Allah rast getirsin" dedi. Engelli Emirhan Özdemir de, " Burhaniye'de yaşıyorum. Kent Lokantası açılmış. Yemeklerde bu gün bedava. Engellilere ve yaşlılara ücretsiz olsun. Teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR