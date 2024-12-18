Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye'ye Özgün Yöresel Zeytinyağlı Yemekler kitap oldu. Ücretsiz dağıtılan kitapta 40 çeşit zeytinyağlı yemek yer aldı.
Burhaniye Belediyesinin hazırladığı Burhaniye'ye Özgün Yöresel Zeytinyağlı Yemekler kitabı ilgi gördü. Ören Sahil Kafede, Briç İl Elemelerine katılan vatandaşlara da kitap hediye ettiklerini anlatan Sahil Kafe görevlisi Ertan Özden, "Kitapta 40 çeşit yemek tarifi yer alıyor. Burada çeşitli ilçelerden konuklarımıza hediye ettik. Kitap dağıtımı devam edecek" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Ekonomi › Burhaniye'de Ücretsiz Zeytinyağlı Yemekler Kitabı Dağıtıldı - Son Dakika
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