Burhaniye\'de Zeytin OSB Toplantısı Yapıldı

Burhaniye'de Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, yapıldı. Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, başkanlık etti.

.Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında yapıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantı gündeminde olan konular görüşülerek, yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. - BALIKESİR