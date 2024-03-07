Burhaniye\'den Almanya uçuşları 4 Nisanda başlıyor

Burhaniye ilçesinde, Turizmci Hüseyin Zorlu, Almanya uçuşlarının 4 Nisanda başlayacağını söyledi. Kocaseyit Havalimanından sezonun ilk uçuşu Düsseldorf'a yapılacak.
Edremit Körfezinde Almanya uçuşları merakla beklenirken, ilk uçuşun 4 Nisanda yapılacağı açıklandı. Yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satışı yapan turizmci Hüseyin Zorlu, "Yaz aylarında Kocaseyit Havalimanından yapılan Almanya uçuşları ilgi görmektedir. Bu yılın ilk uçuşu da 4 Nisanda başlayacak. Uçuşlar haftanın Perşembe günü yapılacak. 18 Haziranda ise Köln uçuşları başlayacak. O da haftanın Salı ve Cuma günleri yapılacak" dedi. - BALIKESİR
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Kırgızistan iş insanları heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen B2B organizasyonunda, Kırgız ve Bursalı iş insanları işbirliği masasında buluştu. Heyetin ziyaretinin ardından iki ülke firmaları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
İnegöl Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında Cumhuriyet Mahallesinde yeni bir açık Pazar kurulması kararlaştırıldı. 2. Sanayi Caddesi üzerinde Çarşamba günleri kurulacak pazarda 70 esnaf yer alacak.
Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına başlandı. Protokol kapsamında İstanbul PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 314 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 344 liradan satışa sunuluyor. Kampanyaya dahil olan marketlerde vatandaşlar daha uygun fiyata et alabilmektedir.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Muğla simidi için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındığını duyurdu. Muğla simidi, susamı, aroması ve lezzetiyle aranan bir ürün haline gelmiştir. Muğla simidi, MUTSO'nun aldığı sekizinci, kentin otuzuncu coğrafi işaretli ürünüdür.
Ankara Ticaret Odası (ATO), üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği dış ticaret eğitim programlarının bu yılki ilk dönem eğitimleri başladı. Programlar kapsamında, dış ticaretin farklı alanlarında eğitimler verilecek ve başarı belgesi verilecek. ATO Başkanı Gürsel Baran, gençlerin ihracat gelirini artıracak en büyük güç olduğunu belirtti.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, il genelinde geçen yıl 170 bin 807 dekar alanda 19 bin 764 ton yeşil mercimek üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeşil mercimek çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon ekimi yaptı. İl genelinde bitkisel üretimi artırmak için değişik ürün gruplarında Araştırma Enstitüleriyle birlikte çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) bünyesinde faaliyet gösteren İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi (İSO ETP), sanayicileri ve endüstriyel tasarımcıları bir araya getiren bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Türkiye'deki endüstriyel tasarım potansiyeline ilişkin bulguların yer aldığı İstanbul Tasarım Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca, panel ve işbirliği görüşmeleriyle yeni iş fikirleri tartışıldı ve işbirlikleri geliştirildi. İSO ETP'nin çevrim içi eşleşme altyapısı sayesinde, işbirlikleri etkinlik sonrasında da sürdürülebilecek.
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