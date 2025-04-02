Burkay: Üreticileri Hedef Göstermek Ekonomiye Zarar - Son Dakika
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Ekonomi

Burkay: Üreticileri Hedef Göstermek Ekonomiye Zarar

İbrahim Burkay, üretim ve ticaretin siyasi tartışmalara karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

02.04.2025 02:16
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketleri hedef göstermenin, ülkenin ekonomik geleceğine zarar vermek olduğunu bildirdi.

Burkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üretim ve ticaretin, siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemesi gerektiğini belirtti.

Boykot çağrılarının en çok çalışanı, üreticiyi ve ülkeyi etkilediğini aktaran Burkay, şu ifadeleri kullandı:

"Üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizi hedef göstermek, ülkemizin ekonomik geleceğine zarar vermektir. Üretim ve ticaret, siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemeli, emeğiyle ayakta duran, binlerce insanımıza iş imkanı sunan işletmelerimiz bireysel tepkilerin hedefi olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki boykot çağrıları, en çok çalışanı, üreticiyi ve ülkemizi etkiler. Ekonomimizi ayakta tutan, dışa bağımlılığı azaltan ve istihdam oluşturan firmalarımızın boykot yoluyla cezalandırılması, uzun vadede ülkemize kaybettirir. Eleştiri, demokratik bir haktır ancak çözüm, yıkmak değil, birlikte daha iyisini inşa etmektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Burkay: Üreticileri Hedef Göstermek Ekonomiye Zarar - Son Dakika

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