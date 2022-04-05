Büro Memur-Sen'den "Eşel Mobil Sistemi'ne dönülsün" çağrısı - Son Dakika
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Büro Memur-Sen'den "Eşel Mobil Sistemi'ne dönülsün" çağrısı

05.04.2022 23:05
Büro Memur-Sen'den "Eşel Mobil Sistemi'ne dönülsün" çağrısı

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), memur maaşları için 2000'li yılların başında uygulanan Eşel Mobil Sistemine geçilmesini önerdi.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), memur maaşları için 2000'li yılların başında uygulanan Eşel Mobil Sistemine geçilmesini önerdi.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) tarafından, memur maaşlarının enflasyon karşısında eridiği belirtilerek çözüm önerisinin sunulduğu yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, kamu görevlilerinin aylık ve ücret artışlarının mevcut durumda toplu sözleşmelerle belirlendiği hatırlatılarak, "Geçtiğimiz yıl imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile 2022 ve 2023 yılında kamu görevlilerinin yararlanacağı mali ve sosyal haklar belirlenmiştir. Toplu sözleşmenin imzalandığı dönem sonrasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik koşullar zorlaşmış, yüksek bir enflasyon sürecine girilmiştir. Döviz kuru ve enflasyon oranlarındaki artış toplu sözleşme ile elde edilen kazanımları aşındırmıştır. İmzalanan toplu sözleşmede enflasyon artışlarına karşı koruyucu düzenlemeler bulunmakla birlikte küresel ekonomik verilerdeki bu denli bozulmayı öngörmek mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Eşel Mobil olarak bilinen bu sistemle, satın alma gücünü koruyabilmek için aylık ve ücret artışlarının enflasyondaki artış dikkate alınarak kendiliğinden ayarlanmasına imkan sağlanmıştır. Böylece çalışanların aylık ve ücretlerinde dönemsel zamlar yanında, dönemsel artışın enflasyon artışlarının gerisinde kaldığı aylarda sistem hemen devreye girmiş ve yeni dönem beklenmeksizin ilgili aylarda maaşlarda otomatik olarak artış yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Gerekirse her ay, aylık ve ücretlerde artış sağlanmalıdır"

Açıklamada, "Büro Memur-Sen olarak diyoruz ki: Küresel ekonomik sıkıntılar ile döviz kuru artışlarına bağlı olarak toplu sözleşme sonrası ortaya çıkan öngörülemeyen fiyat artışları karşısında kamu görevlilerinin satın alma gücünü koruyacak girişimlerde bulunulmalı, geçmişte uygulandığı gibi ocak ve temmuz ayları beklenmeden refah payı da eklenerek gerekirse her ay, aylık ve ücretlerde artış sağlanmalıdır" denildi. - ANKARA

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Toplu Sözleşme, Enflasyon, Memur Sen, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büro Memur-Sen'den 'Eşel Mobil Sistemi'ne dönülsün' çağrısı - Son Dakika


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