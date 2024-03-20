Büro Memur-Sen Genel Başkanı: CHP, Kamu Çalışanlarının Ekstradan Para Almasını Anlamakta Zorlanıyor

Ekonomi

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "sendikalarına üye olan üye olmayan kamu çalışanlarının 360 lira ekstradan cebine para girmesi nasıl bir rahatsızlık vermiş olabilir? CHP de bunu da anlamakta zorlanıyoruz" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ve CHP başvurusuyla Anayasa Mahkemesi tarafından; kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartının çalışanların, üye sayısı yüzde 2'nin üzerinde olan sendikalara üye olmaya yönelebileceğinin 'meşru görülmemesi' nedeniyle iptali hakkında açıklamalarda bulundu.

"Toplu sözleşme ikramiyesi bir kazanım olarak oluşturulmuştu"

Yazgan, Toplu Sözleşme ikramiyesinden, sendikalara üye olan kamu çalışanlarının yararlandığını ve bunun Türkiye'de sendikacılığı, teşvik etmek için toplu sözleşmede konulmuş bir hak olduğunu belirtti. Yazgan, buna benzer uygulamaların farklı alanlarda da yapıldığını dikkati çekerek, "İşçi sendikalarında dayanışma aidatı var, işçi sendikasına yetkili olan, sendikaya üye olan işçiler, yetkili olmayan sendikalara olan işçiler, burada dayanışma aidatı ödüyorlar. Yani yetkili sendikanın haklarından yararlanabilmek için dayanışma aidatı ödüyorlar. Siyasi partilerde de belirli baraj var. O barajı geçen siyasi partilere yardım yapılıyor, demokratikleşmeyi özendirmek amaçlı bir destek veriliyor. İşte kamu çalışanları açısından da memurlar açısından da sendikamız Büro Memur-Sen ve konfederasyonumuz Memur-Sen tarafından toplu sözleşme ikramiyesi bir kazanım olarak oluşturulmuştu" ifadelerini kullandı.

"Kamu çalışanlarının cebinden toplu sözleşme ikramiyesi ortadan kaldırıldı"

Söz konusu kazanımın CHP tarafından Anayasa Mahkemesine götürüldüğünü ve Anayasa Mahkemesi bununla ilgili bir İptal karar verdiğini söyleyen Yazgan, "Kamuda çalışan sendikalı sendikasız memur arasında hiçbir fark kalmadı. Çok az üyesi olan sendikalara üye olan memurlarla yetkili olan sendikaya üye olan memur arasında bir fark bulunmuyor bu düzenlemeyle birlikte. Biz bunun yeniden düzenlenmesini bekliyoruz. Bir taraftan da bu bir toplu sözleşme kazanımıydı. Topu sözleşme kazanımının yeniden yürürlüğe girmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız toplu sözleşme ikramiyesi hakkında müjde verdi"

Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da iletildiğini ifade eden tabii bu konu iletildiğini söyleyen Yazgan, " İstanbul'da Yüzyılın Emekçileri adlı bir iftar programı düzenlendi. Orada bizler de iştirak ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız orada müjdeyi verdi. Bu düzenlemeyle ilgili ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız verdiği sözlerin arkasında duran bir lider. Bu hakkın yeniden kazanılmasını istiyoruz. Yetkili olan sendikanın toplu sözleşmede emek veren, ter akıtan ve sorumluluk üstlenen sendikanın elbette bir artısı olması lazım" diye konuştu.

"CHP'yi anlamakta zorlanıyoruz"

Yazgan, kamuoyunda toplu sözleşme ikramiyesinden gelen paraların sendikalara gittiği gibi yanlış bir algı olduğunu söyleyerek, söz konusu paraların tamamen sendikalara üye olan kamu çalışanlarına verildiğini aktardı.

Kamu çalışanlarının Aylık 360 lira kayıplarının olduğunu söyleyen Yazgan, "Bu hakikaten üzüntü verici bir durum. Onun için biz buradan CHP ye de bir çağrıda bulunmak istiyoruz. 'Kamu çalışanlarıyla ilgili emekçilerle ilgili meseleleri hemen anayasa mahkemeye mahkemesine götürmekten vazgeçin. Daha önemli konular varsa bunları götürün.' Yani siyasi partiler burada hazine yardımı alıyor, işçi sendikaları burada dayanışma aidatı alıyor da memur sendikalarının yetkili olan sendikalarının sendikalarına üye olan üye olan kamu çalışanlarının 360 lira ekstradan cebine para girmesi nasıl bir rahatsızlık vermiş olabilir? CHP de bunu da anlamakta zorlanıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa sürede 3600 ek göstergenin verileceğini ifade etti"

Yazgan birinci dereceye gelmiş kamu çalışanlarının yararlandığı 3600 ek gösterge hakkında da açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge hakkının kazanımı ve kapsamının genişletilmesi için birçok eylem yaptıklarını söyleyen Yazgan, Toplu Sözleşme görüşmeleri döneminde bunun güvenceye alındığını ve kapsamının da genişletildiğini sözlerine ekledi.

Yazgan 3600 ek gösterge konusunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğini aktararak, "İstanbul'daki iftar programında Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili de bir müjde verdi. Bu konunun da bir an önce çözümleneceğini birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verileceğini ifade etti. Bu da çok önemli bir ve değerli bir açıklama. Bu 2 konu kamu çalışanları için önemli bir konu. Bu konunun tabii takipçisiyiz inşallah. En kısa sürede bu konunun yasalaşarak kamu çalışanlarının ve sendikalarımızın bu konuda bir nefes alması sağlanır diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA