Bursa Ağır Vasıta'dan 24 Isuzu Aracın Teslimatı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Ağır Vasıta'dan 24 Isuzu Aracın Teslimatı

Bursa Ağır Vasıta\'dan 24 Isuzu Aracın Teslimatı

Bursa Ağır Vasıta, Bekiroğlu Pazarlama ve Kıymak Gıda'ya 24 Isuzu aracı teslim ederek filoyu 65'e çıkardı.

15.05.2025 12:14
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Bursa Ağır Vasıta, bir çok sektörün önde gelen firmalarıyla yaptığı anlaşmalarla, şirketlerin araç filolarına güç katmaya devam ediyor.

Bekiroğlu Pazarlama ve Kıymak Gıda'ya 24 adet Isuzu marka aracın teslimatını gerçekleştirilirken, daha önce yapılan teslimatlarla birlikte şirketin filosundaki sayı 65'e ulaştı. Teslimat törenine Bekiroğlu Pazarlama ve Kıymak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Kıymak, Genel Müdür Serdar Özcan, Filo Müdürü Veysel Alp, Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, Satış Direktörü İnci Kaplan ve Satış Danışmanı Fatih Hasan katılım sağladı. Teslimat sırasında yapılan açıklamalarda, her iki taraf da uzun yıllara dayanan iş birliklerini daha da ileriye taşıma hedeflerini dile getirdi.

Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Bekiroğlu Pazarlama ve Kıymak Gıda ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz sağlam iş birliğimizi bugün bir kez daha taçlandırmış bulunuyoruz. Teslim ettiğimiz 24 yeni Isuzu araçla birlikte toplamda 65 araca ulaştık. Bu, sadece bir teslimat değil; karşılıklı güvene dayalı ilişkimizin bir göstergesidir. Bursa Ağır Vasıta olarak, her zaman müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İş birliklerimizin gelecekte daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz."

Bursa Ağır Vasıta Satış Direktörü İnci Kaplan ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bekiroğlu Pazarlama ve Kıymak Gıda ile kurduğumuz ticari bağ, yalnızca bir araç temini süreciyle sınırlı değil; yıllara dayanan bir güven ve karşılıklı anlayış üzerine kurulu bir ortaklıktır. Bu güçlü ilişkimiz sayesinde bugünkü teslimatı gerçekleştirdik. Bizler, Bursa Ağır Vasıta olarak, sadece bir araç satıcısı değil; aynı zamanda çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz. Müşterimizin büyüme yolculuğunda onların her daim yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Teslimatla ilgili açıklamalarda bulunan Bekiroğlu Pazarlama ve Kıymak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Kıymak da, Isuzu ve Bursa Ağır Vasıta ile olan iş birliklerinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi;

"Yıllardır filomuzda Isuzu araçlar kullanıyoruz ve bu araçlardan aldığımız performans, dayanıklılık ve ekonomik kullanım sayesinde markaya olan güvenimiz her geçen gün daha da pekişiyor. Yeni yatırım sürecinde de hiç tereddüt etmeden yine Isuzu'yu ve Bursa Ağır Vasıta'yı tercih ettik. Bursa Ağır Vasıta ekibi, her zaman çözüm odaklı, hızlı ve kaliteli hizmet sunuyor. Bu da bizim gibi sahada hız ve güvenilirliğe önem veren firmalar için büyük bir avantaj."

Isuzu'nun dayanıklı ve performans odaklı araçları, Bekiroğlu Pazarlama ve Kıymak Gıda'nın operasyonel süreçlerine önemli katkılar sağlayacak. Gerçekleştirilen bu teslimat, iki şirket arasındaki iş birliğinin daha da derinleşeceğinin sinyallerini verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Isuzu, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Ağır Vasıta'dan 24 Isuzu Aracın Teslimatı - Son Dakika

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