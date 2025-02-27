Bursa Belediyeler Birliği'nde İş Yeri Ruhsatları Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Belediyeler Birliği'nde İş Yeri Ruhsatları Toplantısı

Bursa Belediyeler Birliği\'nde İş Yeri Ruhsatları Toplantısı

Bursa Belediyeler Birliği toplantısında iş yeri ruhsatlarının verilmesi ve süreçlerin hızlandırılması değerlendirildi. Başkan Oktay Yılmaz, teknolojinin sağladığı kolaylıklarla ruhsat işlemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

27.02.2025 13:54  Güncelleme: 13:56
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Bursa Belediyeler Birliği'nin Oktay Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında iş yeri ruhsatlarının veriliş aşamaları değerlendirildi. Birlik üyesi belediyelerin ilgili birimlerinden bürokratların katıldığı toplantıda iş yeri açma ruhsatları ile ilgili mevcut durum, uygulamada karşılaşılan problemler ve bunlara yönelik çözüm önerileriyle süreçlerin hızlandırılması için atılacak adımlar değerlendirildi.

Teknolojinin here geçen gün yenilendiğini aktaran Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bir zamanlar günlerce süren ruhsat başvuruları şimdi cep telefonlarından saniyeler içerisinde birkaç tuş ile yapılabiliyor. Aynı şekilde başta kağıt kullanımı olmak üzere birçok alanda önemli tasarruflar sağlıyoruz. Yerel yönetim olarak bizim öncelikli görevimizden birisi de esnafımızın işin kolaylaştırmak. Biz tüm belediyelerimizin bu teknolojik gelişmelere vatandaşlarımızın hizmetine sunacağı bir altyapı oluşturulması için çaba sarf ediyoruz. Belediyelerimiz ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini arttırarak, iş yeri ruhsat süreçlerinin mümkün olduğunca kısaltılarak, iş yeri sahiplerine destek olacak projeler geliştirmeye çalışıyoruz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Belediyeler Birliği'nde İş Yeri Ruhsatları Toplantısı - Son Dakika

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