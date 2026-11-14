Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezuna Kalan BursaKart\'ı 16 Kasım\'da yeniden başlatıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına yeniden hazırlanan gençlere yönelik indirimli ulaşım desteği sağlayan Mezuna Kalan BursaKart uygulamasını 16 Kasım itibarıyla yeniden başlatıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ tarafından hazırlanan uygulama, üniversite hayalini gerçekleştirmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yeniden hazırlanan gençlere ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor. Uygulama, belirlenen şartları taşıyan lise mezunlarına indirimli toplu ulaşım imkanı sunacak.

Mezuna Kalan BursaKart uygulamasından, ilgili yılın son dönem lise mezunları, aynı yıl YKS'ye girerek herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) aktif kaydı bulunmayan gençler yararlanabilecek.

Uygulamadan faydalanmak isteyen gençlerin başvuru sırasında T.C. kimlik belgesi, ilgili yılın mezuniyet belgesi, üniversite sınav giriş belgesi, güncel SGK kayıt sorgulama belgesi ve güncel fotoğraf ibraz etmesi gerekiyor. Başvuru işlemleri için ayrıca başvuru bedelinin ödenmesi gerekiyor.

Kartlar bir yıl süreyle kullanılacak

İndirimli toplu ulaşım avantajı sağlayacak Mezuna Kalan BursaKart, en fazla bir yıl süreyle kullanılabilecek. 16 Kasım'da yeniden başlayacak uygulamayla Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlık sürecini sürdüren gençlerin ulaşım giderlerine destek olmayı hedefliyor.