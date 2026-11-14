Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezuna Kalan BursaKart'ı 16 Kasım'da yeniden başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezuna Kalan BursaKart'ı 16 Kasım'da yeniden başlatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezuna Kalan BursaKart\'ı 16 Kasım\'da yeniden başlatıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mezuna Kalan BursaKart uygulamasını 16 Kasım'da yeniden başlatıyor. Üniversite sınavına yeniden hazırlanan gençlere indirimli ulaşım sağlayan kart, şartları taşıyan lise mezunlarınca en fazla bir yıl kullanılabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına yeniden hazırlanan gençlere yönelik indirimli ulaşım desteği sağlayan Mezuna Kalan BursaKart uygulamasını 16 Kasım itibarıyla yeniden başlatıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ tarafından hazırlanan uygulama, üniversite hayalini gerçekleştirmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yeniden hazırlanan gençlere ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor. Uygulama, belirlenen şartları taşıyan lise mezunlarına indirimli toplu ulaşım imkanı sunacak.

Mezuna Kalan BursaKart uygulamasından, ilgili yılın son dönem lise mezunları, aynı yıl YKS'ye girerek herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) aktif kaydı bulunmayan gençler yararlanabilecek.

Uygulamadan faydalanmak isteyen gençlerin başvuru sırasında T.C. kimlik belgesi, ilgili yılın mezuniyet belgesi, üniversite sınav giriş belgesi, güncel SGK kayıt sorgulama belgesi ve güncel fotoğraf ibraz etmesi gerekiyor. Başvuru işlemleri için ayrıca başvuru bedelinin ödenmesi gerekiyor.

Kartlar bir yıl süreyle kullanılacak

İndirimli toplu ulaşım avantajı sağlayacak Mezuna Kalan BursaKart, en fazla bir yıl süreyle kullanılabilecek. 16 Kasım'da yeniden başlayacak uygulamayla Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlık sürecini sürdüren gençlerin ulaşım giderlerine destek olmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir BelediyesiYerel YönetimEkonomiUlaşımGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Trabzonsporlu Salah Mısır’ın kralı oldu Tarihi rekoru kırdı Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 12:47:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezuna Kalan BursaKart'ı 16 Kasım'da yeniden başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android