Bursa'da Dolu Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika
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Bursa'da Dolu Tarım Arazilerini Vurdu

Bursa\'da Dolu Tarım Arazilerini Vurdu
05.06.2026 18:38
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Keles ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı, çiftçiler endişeli.

Bursa'nın Keles ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Aniden bastıran yağış nedeniyle özellikle Gököz Mahallesi'nde ekili alanlar kısa sürede beyaza bürünürken, vatandaşlar dolunun şiddeti karşısında şaşkınlık yaşadı.

Öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Gököz Mahallesi başta olmak üzere bazı kırsal bölgelerde tarım arazileri dolu tabakasıyla kaplanırken, ekili ürünlerde de zarar meydana geldi. Yağışın ardından tarlalar ve yeşil alanlar adeta kış manzarasını andıran görüntülere sahne oldu.

Bölgedeki çiftçiler, dolunun özellikle sebze ve meyve üretimi yapılan alanlarda etkili olduğunu belirtirken, oluşan zararın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan etkili olan dolu yağışı sırasında ortaya çıkan görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, 3. Sayfa, Ekonomi, Tarım, Keles, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Dolu Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika

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