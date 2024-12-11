Bursa'da Eğitim Desteği İçin 162 Milyon TL Bütçe Ayrıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Eğitim Desteği İçin 162 Milyon TL Bütçe Ayrıldı

Bursa\'da Eğitim Desteği İçin 162 Milyon TL Bütçe Ayrıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURSKOOP aracılığıyla mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile üniversite öğrencilerine toplam 162 milyon TL bütçe ile eğitim desteği sağlayacaklarını açıkladı. Eğitim desteklerinin ödemeleri Aralık ayında başlayacak.

11.12.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURSKOOP aracılığıyla mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile üniversite öğrencilerine sağladıkları eğitim desteklerinin ilk taksit ödemelerini Aralık ayında gerçekleştireceklerini duyurdu. Başkan Bozbey, "Eğitim desteği için ayırdığımız bütçe 162 milyon TL'yi aşıyor. Böylelikle 10 binin üzerinde öğrencimize eğitim desteği sunacağız" dedi.

"Sizlerin hayalleri, Bursa'nın yarınlarını şekillendiriyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile üniversitelerde eğitim gören gençlere destekleri artırmaya devam edeceklerini söyledi. Geçtiğimiz Ekim ayında 15 bin 721 başvuruyla eğitim desteğine büyük ilgi gösterildiğini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Bu bizim için çok anlamlı. Çünkü biliyoruz ki sizlerin hayalleri ve hedefleri, Bursa'nın yarınlarını şekillendiriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız, Bakanlık kriterlerine uygun olarak incelemeyi tamamladı. Şimdi ise BURSKOOP aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine Aralık, Mart ve Haziran aylarında 3'er aylık periyotlarla eğitim desteğini gerçekleştireceğiz. Meslek lisesi öğrencilerine toplam 9.000 TL, üniversite öğrencilerine ise toplam 18.000 TL destek sağlayacağız. Eğitim desteği için ayırdığımız bütçe 162 milyon TL'yi aşıyor. Böylelikle 10.000'in üzerinde öğrencimize eğitim desteğini sunacağız" dedi.

"Her zaman yanınızdayım"

Başvuru sonuçlarının cep telefonu mesajı ile iletileceğini ve web sitesinden de sonuçlara ulaşılabileceğini belirten Başkan Bozbey, "Eğitime yatırımın, en değerli yatırım olduğunu biliyoruz. Bursa'da eğitime verdiğimiz bu desteği birlikte büyütmeye ve daha çok gencimize ulaşmaya devam edeceğiz. Çünkü Bursa, siz gençlerle daha güçlü. Başarıya giden yolda, attığınız her adımda, daima yanınızdayım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da Eğitim Desteği İçin 162 Milyon TL Bütçe Ayrıldı - Son Dakika

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