Bursa'da emekli başgardiyan, 160 kovanla ürettiği balını 20 yıldır Avrupa'ya gönderiyor - Son Dakika
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Bursa'da emekli başgardiyan, 160 kovanla ürettiği balını 20 yıldır Avrupa'ya gönderiyor

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Bursa\'da emekli başgardiyan, 160 kovanla ürettiği balını 20 yıldır Avrupa\'ya gönderiyor
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Bursa Mustafakemalpaşa'da 75 yaşındaki emekli başgardiyan Hayrettin Kurtçu, 20 yıldır doğal ballarını İngiltere ve Avusturya'ya gönderiyor. Mahallede arıcılığın öncüsü olan Kurtçu, 160 kovanda yıllık 800 kilogram ile 1 ton arası karaçalı, kekik ve dağ fesleğeni balı üretiyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki emekli başgardiyan Hayrettin Kurtçu, mahallede öncülüğünü üstlendiği ve birçok kişiye rehberlik ettiği arıcılık mesleğinde ürettiği doğal balları 20 yıldır Avrupa ülkelerine gönderiyor.

Gündüzleri cezaevinde görev yaparken akşamları ve izin günlerinde arılığının yolunu tutan emekli gardiyan, Karacabey'den aldığı 25 kovanla hobi olarak başladığı üretimi yarım asırlık bir birikime dönüştürdü. Mahallesinde arıcılığı başlatan ilk isim olan ve günümüzde bölgedeki diğer üreticilerin hocalığını yapan Kurtçu, eşiyle birlikte 160 kovanında karaçalı, kekik ve dağ fesleğeni balı üretiyor. Yıllık 800 kilogram ile 1 ton arasında elde ettiği katkısız balları İngiltere ve Avusturya'ya ulaştıran emektar üretici, doğal ve dürüst üretim ilkesiyle çevresine örnek oluyor.

Gardiyanlık yıllarında mesai sonrası arılarının başına geçti

Arıcılık yolculuğunun başlangıcını ve meslek hayatıyla birlikte yürüttüğü zorlu çalışma temposunu anlatan Hayrettin Kurtçu, o günleri şu sözlerle dile getirdi:

"Aşağı yukarı 50 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Karacabey'den aldığım 25 katlı kovanla hobi olarak başladım, zamanla kovan sayısını 160'a çıkardım. Memurken cezaevinde başgardiyandım. Yıllık bir aylık iznimi hep mayıs ayında kullanır, eşimi ve torunlarımı arıların başına getirirdim. Onlar oğulları toplarken ben çalışmaya devam ederdim. Cumartesi ve pazar günleri ile akşam saat 5'te işten çıktıktan sonra hemen buraya gelir, yapılması gereken işleri yapardım. Her gün aynı gayretle devam ettik."

İngiltere ve Avusturya'ya 20 yıldır ihraç ediliyor

Ürettikleri doğal ürünlerin Avrupa'da laboratuvar analizlerinden başarıyla geçtiğini vurgulayan Kurtçu, ihracat sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Zamanla dışarıya da açılmaya başladık. İngiltere'deki tanıdıklarımıza Yalovalı bir tır şoförü vasıtasıyla bal gönderiyorum. Avusturya'ya ise 20 yıldır her sene 80, 100, 120 kilogram civarında petek bal götüren sabit bir müşterim var. Götürdükleri ülkelerde laboratuvarlarda inceletmişler; tertemiz, katkısız ve doğal çıkınca her yıl gelip almaya başladılar. Burada ürettiğimiz ürün tamamen karaçalı, kekik ve dağ fesleğeni balıdır."

Mahallenin ilk arıcısı ve usta hocası oldu

Mahallede bu işin öncüsü olduğunu ve eşiyle birlikte helal kazancı ilke edindiklerini belirten Kurtçu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Köyde arıcılığa ilk ben başladım, benden sonra 6-7 kişi daha bu işle ilgilenmeye başladı. Şimdi onların en ustası ve hocası benim. Yüksek kalitede yıllık 800 kilo ile 1 ton arası bal üretiyoruz. Bizde sahte ya da şekerli fazla bal olmaz, Allah ne verdiyse onu alırız. Eşim bana her zaman 'Hayrettin, bu dünyada ölüm var. İnsanlar hastasına şifa olsun diye senden bal alıyor, bunu helal ye' der. Biz eş başa verip bu işi yapıyoruz. Allah bize az versin ama helal versin. 75 yaşına geldim, dürüstlükten vazgeçmem."

Kaynak: İHA
MustafakemalpaşaAvusturyaİngiltereEkonomiİhracatBursaYaşamSon Dakika

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