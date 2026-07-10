Bursa'da Esnaf için Vergi Taksitlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Bursa'da Esnaf için Vergi Taksitlendirme Toplantısı

Bursa\'da Esnaf için Vergi Taksitlendirme Toplantısı
10.07.2026 17:23
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Bursa'da yapılan toplantıda esnafa düşük faizli vergi taksitlendirme imkanları anlatıldı.

Bursa'da Defterdarlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı, esnafı vergi ödemelerindeki düşük faizli ödeme kolaylığı, tescil ve taksitlendirme ile ilgili bilgilendirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (BESOB) ev sahipliğinde Defterdar Halil Tekin ve Gelir İdaresi Grup Müdürlerinin katılımıyla Esnaf Oda Başkanları ve üyelerine yönelik 'Vergi Borçlarında Tecil ve Taksitlendirme' konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit'in açılış konuşmasının ardından, Bursa Defterdarı Halil Tekin'in sunumuyla devam etti.

Bursa Defterdarı Halil Tekin sunumunda; Seri: B Sıra No: 20 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında borçluların, borçlu olunan her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapması gerektiğini, başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi, dijital vergi dairesi ya da e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapabilecekleri gibi borçlu olunan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla yazılı olarak yapabileceklerini, 31/8/2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini, ilk taksitin Eylül/2026 ayından başlamak üzere, aylık eşit taksitler halinde ödeneceğini, taksit sayılarının borçlunun çok zor durum hali, alacağın türü ve hukuki statüsüne göre belirlendiğini, erken başvuru ve ödemenin borçlunun lehine olduğunu ifade etti.

Bilgilendirme toplantısını sonunda, katılımcıların soru, görüş ve önerileri dinlenerek, uygulamaya yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Vergi dairesine olan borçlarda yıllık yüzde 39 olan tecil faizi oranı, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yüzde 29'a düşürülerek faiz indirimi yapıldı. Esnaf, vergi borçlarını 72 aya varan vadelerle teminatsız şekilde taksitlendirebilme imkanına sahip oluyor. Geçmiş dönem borçlarının yanı sıra, vadesi gelmiş kamu alacakları için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden tecil başvurusu yapılabiliyor - BURSA

Kaynak: İHA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Esnaf için Vergi Taksitlendirme Toplantısı - Son Dakika

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