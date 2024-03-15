Bursa'da et ve et ürünleri satışlarındaki fahiş fiyat artışı sebebiyle vatandaşlar kasaplardan et alırken iki kere düşünür oldu. Nilüfer ilçesinde bir et ürünleri firmasının sahibi Mehmet Körpe, kendi çiftliğinde beslediği hayvanları aracı olmadan kendi kasabında satarak fahiş fiyat artışının önüne geçiyor.
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile beraber kasaplar ve mezbahalarda yoğunluk başladı. Araya aracıların girmesiyle et ve et ürünleri fahiş fiyatlardan satılıyor. Vatandaşlar fiyatların yüksek olması sebebiyle et alırken iki kere düşünür oldu. Akcalar Mahallesinde çiftliğinde beslediği hayvanları kendi kasabında satan Mehmet Körpe, hem aracıyı ortadan kaldırıyor tüketici de kaliteli eti uygun fiyata temin ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Körpe Et ve Et Ürünleri'nde dana kıyma 420, dana kuşbaşı ise 450 liradan satılıyor. Kasap köfte 420, sucuk ise 450 liradan satışa sunuluyor. - BURSA
Son Dakika › Ekonomi › Bursa'da Fahiş Fiyat Artışına Çözüm: Kendi Kasabasında Satıyor - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 8.901,86 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,34 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.901,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,82 ile bilişim oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarım ve hayvancılık alanında yapacakları projeleri açıkladı. Yeni sulama tesisleri, hayvancılık eğitim merkezi ve işleme tesisleri gibi projelerle tarımsal üretimi ve katma değeri artırmayı hedeflediklerini belirtti.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yabancı yatırımcıların Türkiye'nin dezenflasyon programına olan inancının seçimlerin ardından daha da pekişeceğini ve not artışlarının geleceğini söyledi. Avdagiç ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da hayata geçirdiği projeleri Türkiye genelinde uyguladığını belirtti.
Dolar 32,2080 liradan, euro ise 35,0330 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,2080 liradan, euro ise 35,0330 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,12 liradan, euro ise 35,02 liradan satılmıştı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 9.869,25 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının güç kaybetmesiyle ilgili endişelerin devam ettiğini belirtti.
Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın'da faaliyet gösteren bin 498 arıcıya 2023 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi kapsamında toplam 14 milyon 840 bin 600 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren arıcıların hesaplarına yatırılacak.
Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelerin yüzünü güldürmek için zekat vermek isteyen vatandaşlardan günde 50'ye yakın çağrı alan Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, Zekat Hesaplama Hattı kurdu.
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gamze Nur Müjdeci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre dünyada her yıl 1.3 milyar ton gıda israf edildiğini belirtti. Müjdeci, gıda israfının sadece ekonomik bir sorun olmadığını, aynı zamanda ahlaki bir sorun olduğunu vurgulayarak, israfın önlenmesine dikkat çekti. Ayrıca, atıkların katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ve döngüsel ekonomiye geçiş konusunda çalışmalar yaptıklarını açıkladı.
ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimalini zayıflattı. Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, para politikalarına yönelik belirsizlikler artıyor. Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2080 liradan, avro 35,0330 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 32,2060 lira, satış fiyatı ise 32,2080 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,0310 lira, satış fiyatı ise 35,0330 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 32,1250 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0210 lira idi.
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