Bursa'da İhracatta İvme Kaybı: KOBİ'leri Güçlendirecek Projeler Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da İhracatta İvme Kaybı: KOBİ'leri Güçlendirecek Projeler Bekleniyor

Bursa\'da İhracatta İvme Kaybı: KOBİ\'leri Güçlendirecek Projeler Bekleniyor

Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, yaklaşan yerel seçimler öncesi aday isimlerden özellikle KOBİ'leri güçlendirecek projeler beklediklerini kaydetti. Bursa'nın son ihracat verilerinin beklentilerin altında olduğunu belirten Duran, Bursa'nın yerel yönetimlerine çağrıda bulundu.

19.02.2024 12:46  Güncelleme: 12:51
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Bursa'nın ihracatta ivme kaybettiğine işaret eden Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, yaklaşan yerel seçimler öncesi aday isimlerden özellikle KOBİ'leri güçlendirecek projeler beklediklerini kaydetti.

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Bursa'daki belediye başkan adaylarına, kent ekonomisine yönelik önemli bir çağrıda bulundu. Duran, başkan adaylarının üretimi destekleyecek ve iş dünyasının beklentilerini karşılayacak yönde projeler açıklamalarını beklediklerini kaydetti. Bursa'nın son ihracat verilenin beklenilen seviyede gerçekleşmediğine işaret eden Başkan İlker Duran, bu tablonun 'ihracatın lokomotifi' imajını zedelediğini belirtti.

Bursa'nın Türkiye ekonomisi için önemine vurgu yapan Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, belediye başkan adaylarına yönelik şu açıklamada bulundu: "Bursa ihracatının yukarı yönde seyretmesi noktasında Bursa'nın yerel yönetimlerine talip tüm adaylara çağrıda bulunuyoruz. Bursa, üretim yerlerine göre ihracata baktığımızda 2023 yılında 4'üncü sırada yer aldı. Birçok il ihracatını arttırırken, Bursa maalesef 2'nci sıradan 4'üncü sıraya geriledi. Acil olarak KOBİ'lerin önünün açılması ve büyümesinin sağlanması için mekansal planlama yapılmalıdır. Ayrıca 'KOBİ Organize Sanayi Bölgesi' ile ilgili projelerinizi ve üretimi güçlendirecek samimi vaatlerinizi Bursa iş dünyası olarak bekliyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da İhracatta İvme Kaybı: KOBİ'leri Güçlendirecek Projeler Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da İhracatta İvme Kaybı: KOBİ'leri Güçlendirecek Projeler Bekleniyor - Son Dakika
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