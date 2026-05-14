Bursa\'da su fiyatlarında ciddi indirim

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu'nda su fiyatlarında yüzde 28 ile yüzde 35 oranında indirim sağlandı.

Başkan Bozbey'in tutuklanıp görevden el çektirilmesi ve Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Cumhur İttifakına geçmesinin ardından önemli bir karar alındı. Bugünkü Buski genel kurulunda su fiyatları yüzde 13 ile yüzde 35 arasında indirim yapıldı.

Başkanvekili Şahin Biba şunları söyledi: "15 metreküpe kadar su kullanan kişi sayısı yüzde 87. Neredeyse Bursa'nın tamamına yakını. 15 metreküp kullanan bir kişiye yapılan düzenleme ile yüzde 28 indirim sağlandı. Evinde daha az kişi olan daha az tüketim yapanlara da yüzde 35 indirim sağlandı. Çok abartı şekilde su kullananlar bile 25 metreküp üzerinde tüketim yapanlara da yüzde 13 indirim yapıldı" dedi.

Karar oybirliğiyle alındı. - BURSA