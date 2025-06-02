Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Projesi

Bursa\'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Projesi
02.06.2025 15:47  Güncelleme: 15:50
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve üretimi artırmak amacıyla yüzde 100 hibe 'Mazot Desteği Projesi'ni başlattı. Başvurular için son tarih 11 Temmuz 2025.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin desteklenmesi ve girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla yüzde 100 hibe 'Mazot Desteği' Projesi'ni hayata geçirdi. Başvurular, 11 Temmuz 2025 tarihine kadar www.bursa.bel.tr/kirsaldestek sayfasından ya da bağlı olunan ziraat odasından online olarak yapılabilecek.

Bursa'da çiftçilerin daha fazla üretmesi ve ürettiğinin karşılığını alabilmesi için kırsal kalkınmaya yönelik birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve daha fazla gelir elde edebilmesi amacıyla 'Mazot Desteği Projesi'ni de hayata geçirdi. Damla Sulama Boru Üretim Tesisi'nde yüzde 100 geri dönüşüm malzemelerinden üretilen damla sulama borularını üreticilerle buluşturan, Sıvı Gübre Tesisi'nde üretilen sıvı gübreleri çiftçilere teslim eden Büyükşehir Belediyesi, 2 Haziran Pazartesi günü itibariyle mazotla ilgili talepleri de almaya başladı. Başvurular, 11 Temmuz 2025 tarihine kadar www.bursa.bel.tr/kirsaldestek sayfasından ya da bağlı olunan ziraat odasından online olarak yapılacak.

Başvuru yapacak olanların, 2025 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması, traktör ruhsatının da başvuru sahibine ait olması gerekiyor. ÇKS'ye kayıtlı toplam kullanılan arazi varlığının en az 5 dekar, en çok 20 dekar olması gerekirken, başvurular Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirildikten sonra bilgilendirme yapılacak.

Başvurular, 2 Haziran-11 Temmuz arası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın bereketli topraklarına üretimleriyle can veren çiftçilerle her zaman omuz omuza olduklarını söyledi. Üretmenin artık her geçen gün daha da zorlaştığını, girdi maliyetlerinin arttığını ve ürün fiyatlarının da emeklere karşılık gelmediğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, tüm zorluklara rağmen çiftçilerin topraklarını terk etmediğini ve üretmeye çalıştığını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toprağa alın terini döken ve emeğini harcayan çiftçilerin daima yanında olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, "Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla Damla Sulama Boru Tesisi'ni ve Sıvı Gübre Tesisi'ni hayata geçirdik. Tesislerde üretilen ürünleri çiftçimize ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Üreticimiz için ne yaparsak azdır. Bu yüzden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2 Haziran Pazartesi günü itibariyle de Mazot Desteği Projemizi başlattık. 11 Temmuz tarihine kadar başvuruları alacağız. Yapılacak değerlendirmelerin ardından yüzde 100 hibe olarak mazotları üreticilere teslim edeceğiz. Çiftçimizin yüzü gülerse, Bursalının da yüzü gülecektir. Amacımız, çiftçinin üretimini artırmak, gelirlerini ve yaşam standartlarını yükseltmektir. Üreticiler yeter ki ekilmedik arazi bırakmasın. Eken ve üreten herkesin yanında olacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Projesi - Son Dakika

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