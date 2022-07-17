Bursa döner kebabı coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
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Bursa döner kebabı coğrafi işaretle tescillendi

17.07.2022 14:41
Bursa döner kebabı coğrafi işaretle tescillendi

Bursa döner kebabının coğrafi işaret tescil belgesinin alındığı bildirildi.

Bursa döner kebabının coğrafi işaret tescil belgesinin alındığı bildirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, kentle özdeşleşmiş Bursa döner kebabına BTSO'nun girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin en önemli gastronomi kentleri arasında yer alan Bursa'nın lezzetlerini tescilleyerek koruma altına aldıklarını kaydetti.

Kestane şekeri, cevizli lokum, cantık, tahinli pide, süt helvası, üzüm şırası gibi lezzetlerin ardından Bursa döner kebabı için de coğrafi işaret tescili aldıklarını belirten Burkay, şunları ifade etti:

"Türkiye'de zengin coğrafyasının yanı sıra kültürel değerlerinin de bir yansıması olan coğrafi işaretler konusunda farkındalık her geçen gün artıyor. Şu anda ülkemizde 1149 tescilli ürün bulunuyor. Bursa'mız coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri. Coğrafi işaret tescil belgesiyle ürünlerin Bursa ekonomisine katkıları artıyor. Hedefimiz, coğrafi işaret tesciliyle hem Bursa'ya özgü ürünlerin katma değeri hem de üreticilerin gelirleri artırmak. Oda olarak coğrafi işaret tescili aldığımız ürün sayısı 7'ye yükselttik. Bu süreçlerde sektör temsilcilerimizin katkıları oldukça büyük. BTSO olarak kentimizin sahip olduğu değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa döner kebabı coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

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