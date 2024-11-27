Bursa Esnafı Sahte Doları Elle Kontrol Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bursa Esnafı Sahte Doları Elle Kontrol Ediyor

Bursa'daki esnaf, sahte döviz krizine karşı döviz alımını elle kontrol ederek sürdürüyor.

27.11.2024 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahte dolar krizine Bursa'dan çözüm

Dövizler elle kontrol edilerek alım satıma devam ediyor

Bursa esnafı net konuştu: "Bizden sahte para geçmez"

BURSA - Türkiye'de çıkan sahte döviz krizinin ardından ülke genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu. Bursa'da kapalı çarşı esnafı elle inceleyerek döviz alımına devam ediyor.

Türkiye piyasalarda dönen sahte döviz krizi ile çalkalanıyor. 600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte paraları ATM'ler ve para sayma makineleri de ayırt edemiyor. Türkiye genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durdurulurken Bursa'da ekonominin kalbi kapalı çarşı esnafı döviz alımına devam ediyor.

"Bizden sahte para geçmez "

Bursa'da kapalı çarşı esnafı Yüksel Durmuş, "30 yıldır bu işle uğraşıyoruz, şu anda piyasada 50 ve eski 100 dolarlık sahte banknotlar piyasada dolaşıyor. Biz devamlı makineleri güncelliyoruz şu anda bizim makinelerimizden bu paralar geçmiyor. Risk almamak için elimiz ile kontrol ediyoruz daha para sayma makineleri çıkmadan biz zaten elle kontrol ediyorduk bu anlamda da kendimiz uzmanız, bizden sahte para geçmez" şeklinde konuştu.

"Bankalar kabul etmeyince sorun yaşıyoruz"

Bankaların döviz banknotlarını güncellediğini dolayısıyla eski banknotları kabul etmediğini söyleyen Durmuş,"Bankalar 50 dolar ve eski 100'lükleri güncellemişler ve almıyorlar şu anda bizde ise bazı dövizciler almıyorlar, almamasının sebebi ise sahtelik ile ilgili değil. Biz dövizi vatandaşa satıyoruz onlar bankalara yatırıyor. Bankacı almayınca geri geliyor ve biz o konuda sorun yaşıyoruz. O yüzden satışını gerçekleştiremediğimiz için şu anda almıyoruz. Tekrar almaya başlayacaktır diye inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Döviz, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Esnafı Sahte Doları Elle Kontrol Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 00:57:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Esnafı Sahte Doları Elle Kontrol Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.