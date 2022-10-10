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Bursa haber | Bursa Büyükşehir, üreticiye can suyu oldu

10.10.2022 11:02
Bursa haber | Bursa Büyükşehir, üreticiye can suyu oldu

Bursa ekonomi haberi: Dünyaca ünlü Bursa siyah incirinde bu yıl fiyatların beklentinin altında kalması nedeniyle devreye giren Büyükşehir Belediyesi, toplam 92 bin 347 kilogram incir alımı yaptığı üreticilere 879 bin 288 TL ödeme gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü Bursa siyah incirinde bu yıl fiyatların beklentinin altında kalması nedeniyle devreye giren Büyükşehir Belediyesi, toplam 92 bin 347 kilogram incir alımı yaptığı üreticilere 879 bin 288 TL ödeme gerçekleştirdi.

Bursa'da kaliteli üretimden pazarlamaya kadar her alanda üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, siyah incir pazarında yaşanan daralma ve 'rekoltenin yüksek olmasına bağlı' değer kaybı üzerine geçtiğimiz ay destekleme alımlarına başlamıştı. Tarım ve Peyzaj AŞ tarafından Çeltik Mahallesi'nde alım noktası olarak belirlenen soğuk hava deposunda, piyasa fiyatlarının 1-1,5 TL üzerinde rakamlarla hem ihraçlık hem iç piyasalık hem de reçellik incir alımları yapıldı. Günlük belirlenen fiyatlar doğrultusunda alım yapılırken, ilk gün ihracatlık incirin kilosu 11,50 TL iken rakam son günlerde 15,00 TL'ye kadar yükseldi. Olgun incirin kilosu 7,00 TL, reçellik incirin de kilosu 3,50 TL olacak şekilde alımlar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesiyle birlikte piyasada incir fiyatlarında artış gözlendi. Yaklaşık 1 ay süren alım kampanyası boyunca; 153 çiftçiden 48 ton ihracatlık, 23 ton olgun ve 21 ton reçellik olmak üzere toplamda 92 ton incir alımı yapıldı. Buna karşılık çiftçilere, 879 bin 288 TL ödeme gerçekleştirildi. Tarım Peyzaj A.Ş., çiftçiden alınan incirlerin tamamının iç ve dış piyasada satışını gerçekleştirdi.

Denge unsuru

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla üretimden pazarlamaya her alanda çiftçinin yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl rekolte artışı ve ihracatta yaşanan daralma nedeniyle incir alımı yaptıklarını hatırlattı. Bursa'nın üçüncü büyük incir üreticisi olduğunu ve üretimin yüzde 70'e yakınının ihraç edildiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Piyasada hak ettiği değeri bulamayan bazı tarım ürünleri ile alakalı fiyat dengeleme alımları yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl piyasa fiyatlarının iyi olması nedeniyle incirde alım yapmadık. Bu yıl hem rekoltenin yüksek olması hem de 'dünya genelinde yaşanan ekonomik krizlere bağlı' ihracatta yaşanan düşüş nedeniyle incir fiyatları, beklenenin altında kaldı. Üreticimizin mağdur olmaması için piyasanın 1-1,5 TL üzerindeki fiyatlarla bu yıl da alım gerçekleştirdik. Alımları rekabet oluşturmak için değil tamamen piyasada denge unsuru olmak için yapıyoruz. Zaten biz alımları başlatınca, piyasa fiyatları da bir miktar yükseldi. Aldığımız tüm incirleri değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte 'ihtiyaç olması halinde' bu tür desteklemelere devam edeceğiz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

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