Bursa Kadın Kooperatifi'nden Yerel El Sanatları - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Kadın Kooperatifi'nden Yerel El Sanatları

Bursa Kadın Kooperatifi\'nden Yerel El Sanatları

Bursa'da kadınlar, kooperatif bünyesinde hediyelik eşyalar üreterek hem kazanç sağlıyor hem sosyalleşiyor.

29.04.2025 11:19
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Kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, Bursa'nın sembollerini işleyerek ürettikleri hediyelik eşya, aksesuar ve el sanatları ürünlerini satışa sunuyor.

Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEKAYDER) üyesi 27 kadın, 4 yıl önce bir araya gelerek BEKAY Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifini kurdu.

Kooperatif bünyesinde el emeği ürünler imal eden kadınlar, ürünlerini hem açtıkları dükkanda hem de çevrim içi satış platformlarında satarak kazanca dönüştürmeye başladı.

Son dönemde Gemlik zeytini, Yaren leylek, Bursaspor logosu ve timsah gibi Bursa'ya özgü sembolleri de hediyelik eşya, aksesuar ve el sanatları gibi ürünlere işleyen kadınlar, patentini aldıkları bu ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Hem gelir elde ediyorlar hem de sosyalleşiyorlar

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Hacer Özyürek, AA muhabirine, 21 yıl önce kurdukları derneğin üyeleri olarak evlerinde ürettikleri ürünlerin satışını yapmak için 2021'de kooperatifleşmeye karar verdiklerini söyledi.

Bursa'yı tüm Türkiye'ye tanıtmak için kenti simgeleyen erguvan, Gemlik zeytini, Yaren leylek, Bursaspor ve timsah logolarını işleyerek hediyelik eşyalar ürettikleri belirten Özyürek, "Bursa'da coğrafi işaret almış ürünlerin görsellerini el işleriyle, el sanatlarıyla birleştirerek hediyelik kutular yaptık. Bunları tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz." dedi.

Özyürek, kooperatifte, gelir elde etmenin yanı sıra sosyalleştiklerini de vurguladı.

Kooperatif üyesi kadınların çok hünerli olduğunu dile getiren Özyürek, şöyle konuştu:

"Biz burada sadece iş değil, arkadaşlarımızın sosyalleşmeleri adına da bu merkezi kullanıyoruz. Burada kadınlar oturuyorlar, sohbet ediyor. İyi, kötü günlerini birlikte paylaşıyorlar hem de işlerini yapıyorlar. Davet edildiğimiz fuarlara, şenliklere katılıyoruz. Ayrıca arkadaşlarımızın çıktığı el işi pazarları var. Çevrim içi satış yaptığımız mağazalarımız var. Orada da satış yapıyoruz. Türkiye geneline gönderiyoruz."

Devlet desteklerinden de yararlanabilmek için kooperatifleştiklerini anlatan Özyürek, "Katılamayan arkadaşlarımızı da yarı yolda bırakmak istemediğimden dolayı hem kooperatifi devam ettiriyoruz hem derneği devam ettiriyoruz." dedi.

Özyürek, hediyelik eşya ürettiklerini vurgulayarak, "Bunların nakşı, işlemesi, dikişi kutulanması derken hepsi ayrı bir iş olduğu için bu alanlarda hep farklı farklı kişiler çalışıyor." ifadesini kullandı.

Eski kumaşlar geri dönüştürülüyor

Kooperatif üyesi el sanatları öğretmeni Suzan Çelik, 12 yıl halk eğitim merkezinde, 18 yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (BUSMEK) görev aldıktan sonra emekli olduğunu anlattı.

Çelik, emeklilik sürecinde kooperatifle tanıştığını dile getirerek, eski ve kullanılmayan kumaş, dantel, oya gibi ürünleri geri dönüştürerek yeniden kullanıma sunduklarını ifade etti.

Bu kumaşları farklı modellerde bir araya getirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Örtülerimizi, yeleklerimizi, çantalarımızı, ayakkabılarımızı, abajurlarımızı evimizde kullandığımız kırlentlerimizde farklı yerlerde dönüştürerek kullanmaya devam ediyoruz. Bu tarz çalışmalarımızı yeniden hayata geçirmiş olduk. Meslek hayatımda, çalıştığım süreçler içerisinde 'Ne yapabiliriz? Bir sürü böyle bir şeyler dikiyoruz. Yarım kalıyor ya da mesela insanlar işlerini getiriyorlar, çok eski. Bunları ne yapabiliriz?" diyerek. Onları tekrardan yeni uygulayarak ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. En azından tekrardan kullanılacak hale getiriyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Kadın Kooperatifi'nden Yerel El Sanatları - Son Dakika

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