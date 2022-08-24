Mustafakemalpaşa'da incir mesaisi başladı - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da incir mesaisi başladı

24.08.2022 12:11
Mustafakemalpaşa'da incir mesaisi başladı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde incir hasadı başladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde incir hasadı başladı.

Mustafakemalpaşa Akçapınar Mahallesi'nde incir hasadı başladı. Sabahın ilk ışıklarında hasada başlayan üreticiler, mahsulleri özenle toplayıp, dış ülkelere ihraç ediyor. 11 yıl önce başlayan siyah incir üretimi hızla devam ederken iç ve dış piyasaya günlük 10 ton siyah incir gönderiliyor.

Akçapınar Mahallesinde sabahın ilk ışıklarında hasada çıkan üreticiler, incir ağacının altında güneşi karşılıyorlar. İklim koşullarından en fazla ve en çabuk şekilde etkilenen incir, özel toplama teknikleriyle kasalara özenle yerleştiriliyor. Mustafakemalpaşa'nın verimli topraklarında şifa kaynağı siyah incirler, özenle toplanarak, yurtdışında binlerce sofraya konuk oluyor.

Kadınlara istihdam sağlıyor

Çoğunluğu kadın işçilerden oluşan adeta Akçapınar Mahallesini minik bir fabrikaya dönüştüren siyah incir hasadında, kadın üreticilerin özenle topladığı incirler satışa hazır hale getiriliyor. Akçapınar Mahalle Muhtarı Ahmet Seymen, "Mustafakemalpaşa'mızın verimli topraklarına kadın üretici eli değiyor ve hem kadın üretici istihdamı sağlıyoruz, hem dünyanın en lezzetli siyah incirlerini dünyaya servis ediyoruz" dedi.

Mustafakemalpaşa tatlısının coğrafi işaretle koruma altına alındığı gibi Akçapınar siyah incirinin de tescillenmesi için geçtiğimizde yıllarda bir atakla Akçapınar Kara İncir Festivali düzenleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bu senede 4 Eylül'de yeniden bu eşsiz organizasyona ev sahipliği yapacağı müjdesini verdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İlçemiz adeta dev bir fabrika gibi çalışıyor. Domatesten bibere, mantardan incire iç piyasa ve dış piyasaya gönderdiğimiz ürünler ile dünya pazarına açılıyoruz. Günlük 10 ila 12 ton arası incirin toplandığı mahallemizde çoğunluğu kadın üretici olmakla birlikte iki yüz elli kişiye istihdam oluyor. Dünyaya açılarak araladığımız bu kapıyı bu senede İncir Festivaliyle taçlandırıyoruz. Ekim ayımız dopdolu etkinliklerle geçiyor ilk etkinliğimiz Akçapınar İncir Festivali tüm halkımızı bu eşsiz lezzeti tatmaya bekliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mustafakemalpaşa'da incir mesaisi başladı - Son Dakika

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