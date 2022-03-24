Bursa'nın siyah inciri UR-GE Projesi'yle yeni pazarlara açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'nın siyah inciri UR-GE Projesi'yle yeni pazarlara açılacak

24.03.2022 17:04
Bursa'nın siyah inciri UR-GE Projesi'yle yeni pazarlara açılacak

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), Ticaret Bakanlığının desteğiyle ocak ayında başlatılan "Bursa Siyahı İncirinin Bilinirliğinin Çeşitli Coğrafyalarda Artırılması UR-GE Projesi"nin danışmanlık faaliyeti başlangıç toplantısını yaptı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), Ticaret Bakanlığının desteğiyle ocak ayında başlatılan "Bursa Siyahı İncirinin Bilinirliğinin Çeşitli Coğrafyalarda Artırılması UR-GE Projesi"nin danışmanlık faaliyeti başlangıç toplantısını yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi toplantıya UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan'ın yanı sıra UR-GE Küme Projesi'nde yer alan firmaların temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa siyah incirinin şehirle özdeşleşmiş, dünya pazarında rakibi ve ihracatında limiti bulunmayan özel ve önemli bir ürün olduğunu vurguladı.

Üretimde yapılan yanlışlar nedeniyle siyah incirin yurt içinde rekabet eden bir ürün haline getirildiğini dile getiren Yazgan, "Bu nedenle UR-GE Projesi bu ürün için çok önemli bir çalışma. Rakibi olmayan böyle değerli bir ürünün uluslararası piyasalarda tanınması ve arkasından uygun maliyetlerle tüketicilere sunulması ülke tarımına büyük katkı sağlayacaktır. Bu amaçla başlattığımız UR-GE Projesi'nden başarılı sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedef Pazarlarda Yerinde Pazar Araştırması" konulu danışmanlık faaliyetinin başlangıç toplantısında hizmet sağlayıcı Akdan Danışmanlık firması temsilcisi Nilüfer Arıak da Bursa siyah inciriyle ilgili genel durum değerlendirmesi yaptıklarını aktardı.

Projeye katılan firmaların web sitelerini inceleyerek ne yaptıklarını gördüklerini belirten Arıak, eksikleri belirleyerek bunların giderilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Arıak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sonrası artan lojistik maliyetleri, konteyner krizi, yaş bir ürünü iletmenin getirdiği zorluklar ve ihracat için gerekli belgeler gibi birçok güçlüğe rağmen Türkiye, gıda konusunda çok elverişli ve her zaman uluslararası rekabette üstün durumda. Şu anda birçok alanda 150'ye yakın uluslararası firmayla gıdada çalışıyoruz. Bu da bizim avantajımız. Bursa siyah inciri özel bir ürün. Benim bu çalışmadan beklediğim şey satıştır. Önemli olan kazançlı bir satış yapabilmek ve satış yapılan pazarlarda kalabilmektir. Bu nedenle çok iyi çalışmak gerekiyor. Potansiyel alıcılar üzerinde baskı oluşturmamız lazım."

Bursa Siyahı UR-GE Projesi çerçevesinde bugüne kadar ihtiyaç analizi, eğitim faaliyetleri kapsamında hedef pazar belirleme, tarımsal markalaşma ve dijital tanıtım, üretimde maliyet düşürme yöntemleri, ihracat finansmanı, teslim ve ödeme şekilleri, tanıtım faaliyetleri kapsamında da web sitesinin, dijital ve baskılı kataloğun ve kartvizit hazırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirildi.

İlerleyen günlerde firmalarla saha çalışmalarına başlanacağı danışmanlık faaliyeti, yaklaşık iki ay sürecek.

Bursa'nın siyah inciri UR-GE Projesi'yle yeni pazarlara açılacak

YORUMLAR
500
Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini konuştu Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini konuştu Mahalle bakkallarında Ramazan bereketi Mahalle bakkallarında Ramazan bereketi

Türkiye, Uludağ, Bursa, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın siyah inciri UR-GE Projesi'yle yeni pazarlara açılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Dünya yavaş yavaş normalleşiyor! Polonya'da uygulanan bütün koronavirüs kısıtlamaları kalktı
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
16:39 Boris Johnson'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki hareketleri görüşmeye damga vurdu!
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 17:12:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'nın siyah inciri UR-GE Projesi'yle yeni pazarlara açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement