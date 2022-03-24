Bursa'nın siyah inciri UR-GE Projesi'yle yeni pazarlara açılacak - Son Dakika

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), Ticaret Bakanlığının desteğiyle ocak ayında başlatılan "Bursa Siyahı İncirinin Bilinirliğinin Çeşitli Coğrafyalarda Artırılması UR-GE Projesi"nin danışmanlık faaliyeti başlangıç toplantısını yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi toplantıya UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan'ın yanı sıra UR-GE Küme Projesi'nde yer alan firmaların temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa siyah incirinin şehirle özdeşleşmiş, dünya pazarında rakibi ve ihracatında limiti bulunmayan özel ve önemli bir ürün olduğunu vurguladı.

Üretimde yapılan yanlışlar nedeniyle siyah incirin yurt içinde rekabet eden bir ürün haline getirildiğini dile getiren Yazgan, "Bu nedenle UR-GE Projesi bu ürün için çok önemli bir çalışma. Rakibi olmayan böyle değerli bir ürünün uluslararası piyasalarda tanınması ve arkasından uygun maliyetlerle tüketicilere sunulması ülke tarımına büyük katkı sağlayacaktır. Bu amaçla başlattığımız UR-GE Projesi'nden başarılı sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedef Pazarlarda Yerinde Pazar Araştırması" konulu danışmanlık faaliyetinin başlangıç toplantısında hizmet sağlayıcı Akdan Danışmanlık firması temsilcisi Nilüfer Arıak da Bursa siyah inciriyle ilgili genel durum değerlendirmesi yaptıklarını aktardı.

Projeye katılan firmaların web sitelerini inceleyerek ne yaptıklarını gördüklerini belirten Arıak, eksikleri belirleyerek bunların giderilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Arıak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sonrası artan lojistik maliyetleri, konteyner krizi, yaş bir ürünü iletmenin getirdiği zorluklar ve ihracat için gerekli belgeler gibi birçok güçlüğe rağmen Türkiye, gıda konusunda çok elverişli ve her zaman uluslararası rekabette üstün durumda. Şu anda birçok alanda 150'ye yakın uluslararası firmayla gıdada çalışıyoruz. Bu da bizim avantajımız. Bursa siyah inciri özel bir ürün. Benim bu çalışmadan beklediğim şey satıştır. Önemli olan kazançlı bir satış yapabilmek ve satış yapılan pazarlarda kalabilmektir. Bu nedenle çok iyi çalışmak gerekiyor. Potansiyel alıcılar üzerinde baskı oluşturmamız lazım."

Bursa Siyahı UR-GE Projesi çerçevesinde bugüne kadar ihtiyaç analizi, eğitim faaliyetleri kapsamında hedef pazar belirleme, tarımsal markalaşma ve dijital tanıtım, üretimde maliyet düşürme yöntemleri, ihracat finansmanı, teslim ve ödeme şekilleri, tanıtım faaliyetleri kapsamında da web sitesinin, dijital ve baskılı kataloğun ve kartvizit hazırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirildi.

İlerleyen günlerde firmalarla saha çalışmalarına başlanacağı danışmanlık faaliyeti, yaklaşık iki ay sürecek.