Bursa Yenişehir'de Altın Diye Tabir Edilen Biberin Fide Dikimine Başlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Yenişehir'de Altın Diye Tabir Edilen Biberin Fide Dikimine Başlandı

Bursa Yenişehir\'de Altın Diye Tabir Edilen Biberin Fide Dikimine Başlandı

Bursa Yenişehir'de çiftçiler, Türkiye'nin biber üretiminin yüzde 40'ını karşılayan altın diye tabir edilen biberin fide dikimine başladı. Çiftçiler, binlerce dönüm araziyi bereketlendirmek için tarlaya inerek dikimlere başladı. İşçi sorunu ise çiftçilerin en büyük sorunu olarak öne çıkıyor.

19.05.2024 15:58
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Türkiye'nin biber üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Bursa Yenişehir'de çiftçiler, altın diye tabir biberin fide dikimine başladı.

Tarımı ve özellikle 'Yeşil Altın' diye bilinen biberiyle tanınan Yenişehir'de çiftçiler tarlaya inerek, binlerce dönüm araziyi bereketlendirmek için dikimlere başladı. Yenişehir Köprühisar köyünde, biber dikim heyecanı yaşandığını belirten Çiftçi İbrahim Ediz, "Her ürünü büyük emeklerle üretiyoruz. 1 hafta sürecek dikim sürecinin ardından fidelere can suyu vereceğiz. Daha sonra ürün almak için 2 aylık yoğun bir çalışma sürecine gireceğiz. Nasip olursa 2 ayın sonunda topladığımız ürünleri pazarlayacağız. Her bir ürünü, el emeği ve göz nuru ile yetiştirip sofralara taşıyoruz" dedi.

En büyük sorunlarının işçi sorunu olduğunu belirten Ediz, "Zaten var olan işçi sorunu, ürünlerin hasat zamanında daha da büyüyor. Bu sorundan dolayı çiftçilerimiz, ürünlerini ortakçıya vermek zorunda kalıyorlar. Çiftçi arkadaşlarımızın daha planlı ekim ve dikim yapmaları gerekiyor. Yoksa kendi tarlasında işçi durumuna düşebiliyorlar" şeklinde konuştu.

Yenişehir tarım ürünlerinin genellikle ihracata gönderildiği ifade eden İbrahim Ediz, daha sonra şunları kaydetti;

"Yenişehir'de üretilen ürünlerin çoğu Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu nedenle çiftçilerimiz daha bilinçli tarıma imza atıyor. Tüm ürünlerimiz doğal ve gönül rahatlığıyla tüketilecek ürünler." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Yenişehir'de Altın Diye Tabir Edilen Biberin Fide Dikimine Başlandı - Son Dakika

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