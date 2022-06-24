Bursalı esnafın gözü kulağı gelecek Arap turistte - Son Dakika
Üye Girişi

Bursalı esnafın gözü kulağı gelecek Arap turistte

24.06.2022 09:27
Bursalı esnafın gözü kulağı gelecek Arap turistte

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı korona virüs kaynaklı seyahat yasağını kaldırmasıyla esnafın gözü kulağı gelecek olan turistlere çevrildi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı korona virüs kaynaklı seyahat yasağını kaldırmasıyla esnafın gözü kulağı gelecek olan turistlere çevrildi.

Suudi Arabistan'ın Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya ile birlikte Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağının kaldırıldığını açıklaması esnafın yüzünü güldürdü. Restorandan kuyumcuya, çaycısından ayakkabıcısına kadar bütün esnaf, temmuz ayı ile birlikte gelecek olan Arap turistlerin ekonomiyi hareketlendireceğini umuyor. Bursa'da tarihi mekanların yanı sıra, gezilecek yeni alanlar da oluşturulduğunu belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, "Suudi Arabistan, Orta Doğu'nun en büyük nüfusuna sahip bir ülke konumundadır. Dolayısıyla en çok turist gönderen ülkelerden bir tanesidir. Son 2,5 yıldır bilindiği gibi seyahat yasağı vardı. Yasağın kalkmasıyla birlikte rezervasyonlar yapılmaya başladı. Şu an itibarıyla İstanbul'da doluluk oranları oldukça yüksek. Fakat gelen rezervasyonlar temmuz ayı içerisi için gerçekleşiyor. 2022 yılını turizm için yüksek olarak değerlendireceğimiz bir sezon beklentisi içerisindeyiz. Bununla ilgili somut adımlarımızı da atıyoruz" dedi.

Turistlerin yeni yerler görmek istediğini belirten Saraçoğlu, "Aynı dağı, şelaleyi veya ortamları görmek ve gezmeyi cazip bulmuyor. Biz de turizmciler olarak kamu örgütleriyle birlikte yeni rotalar belirledik. Gelen turistlerimizi bu rotalarda da ağırlamak istiyoruz. Aynı zamanda oradaki seyahat acentelerine bu rotalar hakkında bilgiler de veriyoruz. Bu dönem itibarıyla Orhaneli ilçesindeki raftingi öne çıkarmaya başladık. Longoz ormanlarını gezdiriyoruz" diye konuştu.

Gelen her turistin ekonomiye büyük değer kattığını ifade eden Saraçoğlu, "Araplar, özellikle alışverişi seven bir toplum olarak dikkat çekiyor. O açıdan abiye kıyafet, ayakkabı, tekstil ve altın alışverişinin yanı sıra, Bursa'nın lezzetlerini de tatmak istiyorlar. Biz turizmciler olarak 2022 yılından beklentimiz 2019 yılında bıraktığımız hedeflere tekrar ulaşabilmektir. Tabii ki dövizin Türk lirası karşısında değer kazanması ile birlikte Türkiye daha çok tercih edilmeye başladı" dedi.

Gelen zengin Arapların genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini tercih ettiğini belirten Saraçoğlu, "Aile olarak gelen Araplar ise, Bursa, Yalova ve Karadeniz bölgelerini tercih ediyor. Ancak turistlerin birçoğu kiralık ve satılık olarak mülk edinmiş durumdalar. Biz tabii ki turizmciler olarak bundan çok memnun değiliz. Gelenlerin otellerde konaklaması bizler için daha iyi. Hatta yeni çıkan yasa ile birlikte ev konaklamalarında da kimlik bildirimi ve kayıt sistemi önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Bursa Kapalı Çarşı esnafı ise, "Ekonomik olarak biraz sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Gelen Arap veya diğer turistlerin getireceği döviz, olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Genellikle giyim ve restoran üzerine yoğunluk oluyor. Ama biz bu sene ziynet eşyalarına da rağbet göstereceklerini umuyoruz" dedi.

Öte yandan Bursa'da halen Umman, Kuveyt, Katar, Dubai'den binlerce Arap turist bulunuyor. - BURSA

YORUMLAR
500
THY'den Suudi Arabistan açıklaması THY'den Suudi Arabistan açıklaması Türkiye ve Suudi Arabistan, ekonomik ilişkileri üst düzeye çıkarmak için adımlar atacak Türkiye ve Suudi Arabistan, ekonomik ilişkileri üst düzeye çıkarmak için adımlar atacak
Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursalı esnafın gözü kulağı gelecek Arap turistte - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:34 Marmaris'te yangın ilçe merkezine ulaştı! Yollar trafiğe kapatıldı
09:31 Yemeği yiyen adam parasını ödemeyince lokanta sahibi deliye döndü! Tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü
09:18 Marmaris kül oluyorTürkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
09:15 Dünya Kupası'nda oyuncu havuzu genişledi! Fazladan 96 oyuncu daha kadrolarda şans bulacak
09:13 Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı
01:00 CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine Bakan Soylu'dan sert çıkış
00:59 Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaşan OGM kritik saat aralığını verdi
00:37 Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı
23:53 Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 09:37:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bursalı esnafın gözü kulağı gelecek Arap turistte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement