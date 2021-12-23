Bursalı matbaacı ve kırtasiyecilerin seçim heyecanı

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası Başkan adayı Mehmet Akif Erol, 7 gün 24 saat üyelerin menfaati için çalışacaklarını söyledi.

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası'nı seçim heyecanı sardı. 3 adayla gerçekleştirilmesi planlanan oda seçimlerine başkan adayı olarak katılan Mehmet Akif Erol, yaptığı açıklama ile iddiasını ortaya koydu. Seçim ziyaretlerini sıklaştıran ve göreve geldiği takdirde çözüm oluşturamadıkları sıkıntının kalmayacağını belirten Erol, "Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanlığı önemli bir görevdir. Hedeflerimiz var, bu sebeple dinamik bir yönetim kadrosu oluşturduk. Ekibimiz ile birlikte her gün üye ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Meslektaşlarımızın problemlerini dinliyor, isteklerini alıyoruz. Nasip olur da göreve gelirsek, 7 gün 24 saat üyelerimizin menfaati için çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

6 yıl boyunca Bursa Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Derneği başkanlığını yapan Mehmet Akif Erol'un hem iş yeri sahibi hem de STK yöneticisi olarak sektörde 23 yıllık tecrübesi bulunuyor. - BURSA