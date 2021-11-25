Bursalı sanayiciden çevreci enerjiye büyük yatırım

Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum şekillendirme sektöründe Türkiye'nin en çok ihracat yapan firmalarından biri olan Yaşalar Kalıp, gerçekleştirdiği Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemi (Çatı GES) projesi ile geleceğe yatırım yapıyor.

İklim değişikliği ile ilgili endişeler her geçen gün artarken yenilenebilir enerji sistemleri ise bir o kadar önem kazanıyor. Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki entegre tesisinde yılda 20 bin ton metal işleme kapasitesiyle çalışan Yaşalar Kalıp, hayata geçirdiği Çatı GES sistemi ile şirket ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine ve doğaya da katkı sağlıyor.

Daha yaşanabilir bir dünya için

Yaşalar Kalıp Genel Müdürü Efe Yaşa, 10 bin metrekare tesisin çatısına kurdukları 512,64 kWp kapasiteli güneş enerji sistemi ile bu yıl sonuna kadar 631.504 kWh enerji üretmiş olacaklarını ve yıl sonunda 450 bin liralık tasarruf elde edeceklerini kaydetti. İklim krizinin tüm dünyada her geçen gün öneminin daha da arttığına dikkati çeken Efe Yaşa, "Dünyamızın ve tabi ki ülkemizin sürdürülebilir çevre ve iklim alanındaki çabasına katkı koymak bizim için gurur verici. GES yatırımımız sayesinde enerji ihtiyacımızın yüzde 60'ını kendimiz üretebiliyoruz. Bununla birlikte yılda 420 bin ton karbondioksit salınımının da önüne geçmiş oluyoruz. Şirket şirket ekonomimize vereceği katkının yanı sıra GES yatırımımız ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sarf edilen çabaya da ortak olmak mutluluk verici." dedi.

18 milyon tasarruf

Yatırımın ilk yıldan itibaren şirket ekonomisine de önemli derecede katkı sağladığının altını çizen Efe Yaşa, çatı GES projesinin 25 yıllık bir planlama olduğunu ve 25 yılın sonunda 18 milyon lirayı bulacak bir tasarruf elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Yaşalar Kalıp Genel Müdürü Efe Yaşa, 2023 yılında Yalova'da gerçekleştirecekleri yeni yatırım ile 20 dönüm arazilik bir tesis daha kuracaklarını belirterek, aynı enerji sistemini bu tesiste de hayata geçirerek, geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BURSA