Bursalı sanayiciler BTÜ'nün yanında - Son Dakika
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Bursalı sanayiciler BTÜ'nün yanında

07.03.2022 14:57
Bursalı sanayiciler BTÜ'nün yanında

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, yapılan işbirlikleri ve sağlanan değerli katkılar için Bursalı sanayicilere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, yapılan işbirlikleri ve sağlanan değerli katkılar için Bursalı sanayicilere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) heyeti teşekkür, istişare ve işbirliği ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda normal asansörlerin yanı sıra araç ve yük asansörleri üretimi yapan firmayı ziyarete Prof. Dr. Arif Karademir'in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Lekesiz, Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Gürsu Tekdemir, Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nurettin Gökhan Adar, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İzzet Fatih Şentürk, Bursa Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Kaboğlu ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Mehmet Erman eşlik etti. BTÜ'nün yapmış olduğu çalışmalara ve yarışmalarda verilmiş olan desteklerden dolayı teşekkür belgesi vermekten sevinç duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, iyi ve kötü günde yanımızda olduklarını hissettiren sanayicilerimize şükran borçlu olduklarını belirtti. Bu çalışmaların diğer eğitim kurumlarına da örnek olduğunu ifade eden Karademir, "Hedefimiz kente birlikte katkı koymak ve kamusal görevimizi bu şekilde icra etmektir. Sanayicilerimizin gönüllü ve samimi desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu desteklerle öğrencilerimiz kendi ürettikleri milli teknolojilere bir adım daha yaklaşıyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada her zaman üreten çalışan heyecanını sürdüren bir eğitim yuvası olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin başarısı için onları destekleyen sanayicimize teşekkür etmek bizlere bir borçtur" şeklinde konuştu.

Gelişen işbirlikleri çerçevesinde takdim edilen teşekkür belgesinin kendilerini onurlandırdığını ifade eden firma sahibi Yasin Kurtuluş ise, "Yapılabilecek projeler, işbirlikleri ve teknolojinin gelecek projeksiyonu ve kentimizin geleceği konularında sevgili hocalarımızla fikir alış verişinde bulunduk. BTÜ'lü genç akademisyenlerle işbirliğine gelecek dönemlerde de hazır olacağız" dedi. - BURSA

Bursalı sanayiciler BTÜ'nün yanında
Bursalı sanayiciler BTÜ'nün yanında

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Rektör Beydemir ziyaretlere devam ediyor Rektör Beydemir ziyaretlere devam ediyor Rektör Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi'nde çeşitli istişarelerde bulundu Rektör Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi'nde çeşitli istişarelerde bulundu

Arif Karademir, Öğretim Üyesi, Rektör, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursalı sanayiciler BTÜ'nün yanında - Son Dakika


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