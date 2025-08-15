Bursiyerler Asklepion'u Ziyaret Etti

Lokman Hekim Sağlık Vakfı bursiyerleri, İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve tıbbın doğduğu topraklardan biri olarak kabul edilen Asklepion'u ziyaret etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Lokman Hekim Sağlık Vakfı, "Sağlıklı Yarınlar İçin Birlikte İyileştiriyoruz" mottosuyla geçmişten gelen tıp mirasını bugünün hasta merkezli, etik ve kapsayıcı hekimlik anlayışıyla buluşturan çalışmalarını sürdürüyor.

Tıp tarihinin en önemli merkezlerinden Asklepion'a giden vakıf bursiyerleri, burada mesleğin köklerini yerinde keşfetme olanağı yakaladı. Bursiyerler, ziyaret kapsamında Pergamon'un çok katmanlı kültürel dokusunu da inceledi.

"Pergamon ve Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj" adıyla 2014'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Bergama, Akropol ve Asklepion gibi yapılarıyla antik sağlık bilgisinin ve kültürel mirasın örneklerini barındırıyor.

Akropol ve Asklepion'a gerçekleştirilen gezi, geleceğin hekimlerinin tıp mesleğinin tarihsel temellerini yerinde görmesi ve mirasın günümüz hekimlik anlayışına yansımalarını değerlendirmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Dünyanın ilk hastanesi olarak da kabul edilen Asklepion, antik çağda tiyatro ve müzikle tedavi, su ve çamur banyolarıyla doğa içinde bütüncül iyileştirme yöntemleriyle tanınıyor. Yaklaşım, modern tıbbın biyopsikososyal modelinin erken örneği olarak değerlendiriliyor. Bergama doğumlu hekim Galenos'un (milattan sonra 2. yüzyıl) bu merkezle bağı, Asklepion'un dünya tıp tarihinde kalıcı bir referans noktası olmasını sağlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şeker, geleceğin hekimlerinin yalnızca akademik bilgiyle değil, köklü bir mesleki kültür ve insan odaklı bakış açısıyla yetişmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Şeker, "UNESCO mirası Bergama'daki Asklepion, bu anlayışın binlerce yıl öncesinden gelen güçlü bir sembolü." değerlendirmesinde bulundu.