Ekonomi

BUSKİ'de toplu sözleşme yapmaya yetkili sendika Belediye İş oldu

BURSA - Belediye İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Erdal Kutlu, 18 Temmuz 2024 tarihinden itibaren BUSKİ'nin kadrolu emekçilerinde toplu sözleşme yapmaya yetkili sendikanın Belediye İş Sendikası olduğunu söyledi.

BUSKİ önünde toplanan Belediye İş Sendikası üyeleri, yaptıkları basın açıklamasıyla mutluluklarını dile getirdi. Bursa Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürlüğü kadrolu emekçilerinin önemli bir karara imza attığını belirten Belediye İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Erdal Kutlu, "Çalışanlar, 'benim sendikam Belediye-İş' dedi. 18 Temmuz 2024 tarihinden itibaren BUSKI kadrolu emekçilerinde toplu sözleşme yapmaya yetkili sendika Belediye İş Sendikası'dır. Değerli BUSKİ emekçileri evinize yuvanıza Belediye-İş'e hoş geldiniz. Örgütlenme sürecinde BUSKİ emekçisinin mücadelesine omuz veren el uzatan, sahada ekmeğini büyütme mücadelesi veren, ter döken tüm emekçilere teşekkür ederiz. Sağ olun var olun. Sizin destekleriniz mücadele azminiz ve kararlılığınız karşısında hiç bir güç duramaz. Soframızı büyütmek, alın terimizin karşılığını almak, çağdaş çalışma ve yaşama şartları için, işçi ile işveren arasında köprü olmak için, yüzleri gülümseten Bursa için emekçilerde, Belediye-İş'te hazır" diye konuştu.

Belediye-İş Sendikası'nın Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile başlattığı örgütlenme atağını BUSKİ ile devam ettirdiğini belirten Kutlu, "Bundan sonraki süreçte, BİNTED başta olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm şirketlerde üyelik çalışmalarımız devam edecek. Biz birlikte güçlüyüz. Tüm emekçi dostlarımızı büyük Belediye-İş ailemize davet ediyoruz" dedi.