BUSKİ 2025 Faaliyet Raporu'na meclisten onay
BUSKİ 2025 Faaliyet Raporu'na meclisten onay

20.05.2026 18:52  Güncelleme: 18:53
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen BUSKİ Genel Kurulu'nda, 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve Bütçe Kesin Hesabı Raporu oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda su yönetimi, kayıp kaçak oranı ve baraj doluluk oranı gibi veriler paylaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve BUSKİ yöneticileri katıldı. Başkan Vekili Şahin Biba, faaliyet raporunun değerlendirme sürecinde yerini Meclis 1. Başkan Vekili, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a bıraktı. Genel Kurul'da, BUSKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bülent Ocak tarafından faaliyet raporunun sunumu yapıldı. Meclis üyelerine BUSKİ'nin yürüttüğü çalışmalar ve su yönetimi stratejileri hakkında bilgi veren Ocak, 933 adet su deposu, 788 adet derin kuyu, 40 adet içmesuyu arıtma tesisi, 133 adet atıksu arıtma tesisi bulunduğunu hatırlattı. 52 kilometre dere ıslahı ve 739 kilometre dere temizliği yapıldığını açıklayan Ocak, 2025 yılında kayıp kaçak oranının ise yüzde 19,73 olduğunu söyledi. Çınarcık Arıtma Tesisi'nde sona yaklaşıldığını belirten Ocak, barajlardaki doluluk oranın ise yüzde 97.82 civarında olduğunu dile getirerek, suyu tasarruflu kullanmanın önemine değindi.

Meclis'teki partilerin grup sözcüleri de söz alarak faaliyet raporu hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Yapılan su indirimiyle ilgili yorumlara cevap veren Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, yapılan düzenlemeleri tüm iletişim kanallarını kullanarak açık ve şeffaf şekilde kamuoyuna anlattıklarını söyledi. Belediyelerin vatandaşın menfaatine çalışan kurumlar olduğunu hatırlatan Başkan Vekili Biba şu cümleleri kurdu;

"Hiçbir iş popülizm ile yapılamaz. Yapılırsa yarın vatandaşın mağdur olacağı sonuçlara döner. 2025'te döndüğü gibi. Bizim 'kandırıldık' deme gibi bir lüksümüz yok. Söylediğim sözlerin hep arkasındayım. İşin sonunda vatandaş fatura endeksine bakarak kararını verecek. Artık vatandaşın bu konuda yorulmasını istemiyorum. Oy birliğiyle karar alındıktan sonra da 'Bu Meclis'in başarısıdır' demiştim. BUSKİ'nin sürdürülebilir olması da yine vatandaşın menfaatinedir" dedi.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu oy birliği ile kabul edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
