Merkezi Yönetim Bütçesi, Bu Yılın En Yüksek Açığını 78,6 Milyar TL ile Eylülde Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 285,6 milyar TL, bütçe gelirleri 206,9 milyar TL ve bütçe açığı 78,6 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'nu bugün yayınladı. Buna göre; ağustos ayında 3,6 milyar TL'lik fazla kaydedilen merkezi yönetim bütçesi, eylülde 78,6 milyar TL açık verdi. Böylelikle bütçede, 2022 yılının en yüksek açığı kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporu şöyle:

"BÜTÇE AÇIĞI KATLANDI: Merkezi yönetim bütçesi, 2021 yılı eylül ayında 23 milyar 586 milyon TL açık vermişken 2022 yılı eylül ayında 78 milyar 627 milyon TL açık verdi. 2021 yılı eylül ayında 9 milyar 478 milyon TL faiz dışı açık verilmişken 2022 yılı eylül ayında 45 milyar 511 milyon TL faiz dışı açık verildi.

FAİZ HARCAMALARI 33 MİLYAR TL'Yİ AŞTI: Merkezi yönetim bütçe giderleri, eylül itibarıyla 285 milyar 567 milyon TL oldu. Faiz harcamaları 33 milyar 116 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 252 milyar 451 milyon TL oldu.

BÜTÇE GİDERLERİ, 2021 EYLÜL'E ORANLA YÜZDE 101,8 ARTTI: 2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten, eylül ayında 285 milyar 567 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 141 milyar 507 milyon TL harcama yapıldı. Eylül ayı bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101,8 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,5 iken 2022 yılında yüzde 10,1 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,2 oranında artarak 252 milyar 451 milyon TL'ye yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,9 iken 2022 yılında yüzde 10,1 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ YILLIK YÜZDE 75,5 ARTTI: Merkezi yönetim bütçe gelirleri, eylül ayı itibarıyla 206 milyar 940 milyon TL olarak açıklandı. Vergi gelirleri 173 milyar 468 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 28 milyar 529 milyon TL oldu. 2021 yılı eylül ayında bütçe gelirleri 117 milyar 921 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 75,5 oranında artarak 206 milyar 940 milyon TL'ye yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin eylül ayı gerçekleşme oranı, 2021 yılında yüzde 10,7 iken 2022 yılında yüzde 8,1 oldu.

EYLÜLDE VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 81,4 ORANINDA YÜKSELDİ: Eylül ayı vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,4 oranında artarak 173 milyar 468 milyon TL'ye yükseldi. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,4 iken 2022 yılında yüzde 7,9 oldu."