Büyük markalarla rekabet edemeyen 'yerel gazoz'lar unutulmaya yüz tuttu
ÇANKIRI - Ulusal markalarla rekabet şartlarını karşılayamayan yerel gazozlar unutulmaya yüz tutuyor.
Türkiye'nin farklı illerinin ismi ile üretilen birçok yerel gazoz firması ulusal markalarla rekabet edemeyince unutulmaya yüz tuttu. 1980'li 1990'lı yıllardan beri üretimine devam eden birçok yerel markanın, rekabet şartlarını karşılayamaması sebebiyle üretimi durdu. Çankırı'da da hem yerli gazozu desteklemek hem de memleket ve çocukluk özlemi çekenler için farklı illerde üretilen yerli gazozları 20 metrekarelik dükkanında bir araya getiren Aybars Şentürk, Çankırı'da var olan 3 tane yerel gazoz markasından sadece kendi firmasının kaldığını söyledi.
'Rekabet şartlarını karşılayamayan birçok firma maalesef üretimini durdurmak zorunda kaldı'
Gazozun da Türkiye'nin bir milli içeceği olduğunu söyleyen Şentürk, "Ben dükkanıma gazoz getirmeden önce mutlaka tarihini ve içeriğini araştırıyorum. Müşteriler bana gazozu sorduğunda tüm özelliklerini söyleyebiliyorum. İçerisinde pancar şekeri bulunmayan gazozu buraya getirmiyorum. Beğenmediğim hiçbir ürünü buraya getirmiyorum. 1950'li yıllardan bu yana kesintisiz üretime devam eden gazozlar var. Tabii bunların sahipleri değişmiş, jenerasyonları değişmiş ama halen üretime devam eden gazozlar var. Yerel gazozların Türkiye'de bir talihsizliği var. Aslında milli içecek ayran olarak bilinir ama bizim bir milli içeceğimiz de gazozdur. Fakat şu an gündemde olan ulusal markalar Türkiye piyasasına girdikten sonra rekabet şartlarını karşılayamayan birçok firma maalesef üretimini durdurmak zorunda kaldı. 80'li, 90'lı yıllarda Çankırı'da bile 3 tane yerel gazoz üreticimiz varmış. Şu anda Çankırı'da sadece ben kaldım. Gazoz bende bir tutkuya dönüştü. Sadece ticari kazanç gözüyle bakmıyorum. Burası kendimi de mutlu eden bir noktaya dönüştü. Allah bize ömür verdiği sürece inşallah hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.
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