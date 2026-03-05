Büyük Teknoloji Şirketlerinden Enerji Taahhüdü - Son Dakika
Büyük Teknoloji Şirketlerinden Enerji Taahhüdü

05.03.2026 01:28
Trump, büyük teknoloji firmalarının yapay zeka veri merkezleri için enerji taahhüdünü açıkladı.

NEW Microsoft, Amazon, Google ve Meta'nın aralarında bulunduğu bazı büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka veri merkezleri için kendi enerjilerini sağlama taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Chris Wright ile Google, Meta, Amazon, Microsoft, OpenAI, xAI ve Oracle'dan yöneticilerle Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Trump, buradaki konuşmasında, milyonlarca Amerikalının elektrik faturalarını önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olacak "Fatura Ödeyenleri Koruma Taahhüdü" kapsamında tarihi bir imza için bir araya geldiklerini söyledi.

Şirketlerin yapay zeka veri merkezleri için gereken ilave elektrik üretim maliyetlerinin tamamını üstlenmeyi taahhüt ettiğini belirten Trump, bunun da Amerikalılar için "elektrik fiyatlarının artmayacağı" anlamına geldiğini anlattı.

Trump, büyük teknoloji şirketlerinin bu kapsamda beş önemli taahhütte bulunduğuna işaret ederek, "İlk olarak, bu şirketler yapay zeka projeleri için ihtiyaç duydukları tüm enerji üretimini sağlayacak veya bunun bedelini ödeyecek, mümkün olduğunda yeni enerji santralleri kurarak şebeke kapasitesini artıracaklar. Yani elektriği şebekeden çekmek yerine kendileri üretecekler. Hatta muhtemelen ihtiyaç fazlası kapasite inşa edecekler ve bu fazlayı çok düşük fiyatlarla şebekeye satabilecekler." diye konuştu.

İkinci olarak şirketlerin mevcut elektrik dağıtım altyapısının iyileştirilmesi ve enerji talebinin karşılanması için gerekli olan ek yatırımların maliyetini üstleneceğini bildiren Trump, üçüncü olarak da yeni kapasite yatırımlarının maliyetlerini karşılamak için kamu hizmeti şirketleriyle ayrı tarife yapıları üzerinde anlaşacaklarını kaydetti.

Trump, "Dördüncü olarak, şirketler faaliyet gösterdikleri yerel topluluklara yatırım yapacak, iş gücü geliştirme programları ve istihdam sağlayacaklar." ifadesini kullandı.

Son olarak ise şirketlerin altyapılarını kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yerel şebekelere yedek güç sağlayacaklarına değinen Trump, böylelikle önemli miktarda yedek kapasiteye sahip olunacağından bahsetti.

Trump, konuşmasının ardından "Fatura Ödeyenleri Koruma Taahhüdü" kapsamındaki bildiriye imza attı.

Öte yandan, toplantıda söz alan Google, Meta, Amazon, Microsoft, OpenAI, xAI ve Oracle yöneticileri de konuya ilişkin taahhütlerini aktardı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

