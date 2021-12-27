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Büyükşehir çiğ Halk Süt satışına başladı - Son Dakika

Büyükşehir çiğ Halk Süt satışına başladı

27.12.2021 13:22
Büyükşehir çiğ Halk Süt satışına başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Halk Süt projesiyle çocuklara ücretsiz süt dağıtımı yapılmaya devam edilirken, Kepez Halk Et Mağazası'nda halka yönelik ekonomik, çiğ süt satışı da yapılmaya başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Halk Süt projesiyle çocuklara ücretsiz süt dağıtımı yapılmaya devam edilirken, Kepez Halk Et Mağazası'nda halka yönelik ekonomik, çiğ süt satışı da yapılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesiminin süt ihtiyacını ekonomik ve sağlıklı bir şekilde karşılayabilmek adına çiğ süt projesini hayata geçirdi. Kepez Halk Et Mağazası'nda, hiçbir işlem görmemiş Antalya Halk Süt (çiğ süt) satışına başlandı.

"Hijyen ve sağlıklı süt"

Nihai tüketiciye arz edilen inek çiğ sütü, 'Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğe' uygun şekilde 'Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası'na sahip brusellozdan ve sığır tüberkülozundan arındırılmış süt sığırı işletmelerinden elde ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış tesiste hijyenik ortamda şişeleniyor.

"Tüketiciye taze ve güvenli ulaşıyor"

Soğuk zinciri bozulmadan tazeliğini, besin değerlerini ve vitaminlerini kaybetmeden tüketiciye ulaştırmak için çiğ süt, sağımdan hemen sonra 4 santigratın altındaki sıcaklıklara soğutuluyor ve nakil sırasındaki sıcaklığı da 4 santigratı geçmeyecek şekilde soğuk zincirle mağazaya getiriliyor. Hiçbir katkı maddesi içermeyen Antalya Halk Süt yüzde 100 doğal ve yağlı olması özelliğiyle çiğ süt tebliğine uygunken, TSE'den verilen standardın da üzerinde.

"3 litrelik sütler raflarda"

Çeşitli kontrollerden geçilen çiğ inek sütü, en sağlıklı haliyle vatandaşlara ulaştırılıyor. 3 litrelik özel şişelerde muhafaza edilen çiğ Halk Süt'ün 2 günlük raf ömrü bulunuyor. Vatandaşlar, çiğ Halk Süt'ü kaynattıktan sonra yoğurt mayalayabilir, peynir yapabilir ve ya gönül rahatlığıyla içerek tüketebilir.

"Halk yararına mağaza"

Halk yararına bir mağaza olduğu için Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Et Mağazası'ndan alışveriş yaptığını söyleyen emekli öğretmen Sevgi Özel, "Sağlımıza dikkat etmeliyiz, o yüzden Halk Et Mağazası'nı tercih ediyorum. Güvenli ve temiz ayrıca fiyatları da uygun. Bugün de çiğ süt satışa çıkmış. Rafta görünce alıp denemek istedim. Beğenirsem sütümü de buradan alırım" diye konuştu. - ANTALYA

Büyükşehir çiğ Halk Süt satışına başladı
Büyükşehir çiğ Halk Süt satışına başladı
Büyükşehir çiğ Halk Süt satışına başladı

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Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kepez, İnek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir çiğ Halk Süt satışına başladı - Son Dakika Ekonomi


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