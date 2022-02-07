Üye Girişi
Büyükşehir'in Çiftçi Merkezi'ndeki kuşkonmazlardan erkenci hasat yapıldı - Son Dakika

Büyükşehir'in Çiftçi Merkezi'ndeki kuşkonmazlardan erkenci hasat yapıldı

07.02.2022 14:20
Büyükşehir'in Çiftçi Merkezi'ndeki kuşkonmazlardan erkenci hasat yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan "Aydın Çiftçi Merkezi" nde ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimlerine devam ediliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan "Aydın Çiftçi Merkezi" nde ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimlerine devam ediliyor.

Çiftçi Merkezi'nde 1.5 yıl önce deneme üretimine başlanan kuşkonmazlardan bu yıl erkenci hasat da yapıldı. Böylelikle Ocak ayı içerisindeki Aydın Tarım Fuarı'nda da Büyükşehir Belediyesi'nin standında yer verilen kuşkonmazların Aydın ikliminde her türlü hasadının yapılabileceği gösterilmiş oldu.

Katma değerli ürünler üretmek isteyen Aydın çiftçisinin önünü açmak için kurulan "Aydın Çiftçi Merkezi" bu misyonunu her geçen gün farklı bir ürünle yerine getiriyor. Aydınlı çiftçilere üretimi yapılan tarım ürünleriyle ilgili eğitimlerin de verileceği merkezde yapılan dikimler Aydın'ın arazilerinin ne kadar verimli olduğunu bir kez daha kanıtladı. 1.5 yıl önce deneme üretimlerine başlanan kuşkonmazdan bu yıl erken hasat ürün de alındı. Böylelikle bakımında ilgi isteyen, doğru bakımla uzun süreli verim elde edilebilen kuşkonmazın da Aydın iklimine uygun olduğu gösterilmiş oldu. Ekonomik değeri oldukça yüksek olan kuşkonmaz iç piyasada değerlendirilmesinin yanı sıra ihraç da ediliyor.

"Aydın Çiftçi Merkezi"nden edinilen deneyimi yakın zamanda bütün Aydınlı üreticilere ve üretime yönelmek isteyen vatandaşlarla paylaşmak istediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, merkezin Aydın'ın tarımsal üretiminde köşetaşı olacağının altını çizdi. - AYDIN

Büyükşehir'in Çiftçi Merkezi'ndeki kuşkonmazlardan erkenci hasat yapıldı
Büyükşehir'in Çiftçi Merkezi'ndeki kuşkonmazlardan erkenci hasat yapıldı

YORUMLAR
500

Özlem Çerçioğlu, Çiftçi, Hasat, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'in Çiftçi Merkezi'ndeki kuşkonmazlardan erkenci hasat yapıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:15 Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu
14:10 Prof. Naci Görür uyardı: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor
14:06 Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!
10:53 60 yaşında rap yapmaya başlayan Düzceli Mehmet Zeki: Müzik dünyasının "Met Amca"sı
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:33 Tilkiler 10 metrelik kuyuya düştü! 3 saat sonra kurtarıldı
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:28:25. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir'in Çiftçi Merkezi'ndeki kuşkonmazlardan erkenci hasat yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement