Büyükşehir ipek böceği yetiştiriciliğini yaygınlaştırıyor

30.04.2026 12:39  Güncelleme: 12:42
Antalya Büyükşehir Belediyesi hem geleneksel ipek böceği yetiştiriciliğini yaşatmak hem de kırsaldaki üreticilere yeni bir gelir kapısı oluşturmak amacıyla çalışmalarına hız verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda tarımsal üretimin artmasına yönelik desteklerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Koza Birlik Kooperatifi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında üreticilere dut fidanı dağıtımları yapılıyor. Son olarak Korkuteli ilçesinde ipek böcekçiliği yapmak için talepte bulunan üreticilere dut fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

"Hedef ipek böcekçiliğini Antalya geneline yaymak"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Fatma Güler Urkun, Korkuteli'nin ilk kez ipek böcekçiliği ile tanışacağını belirterek, "Unutulan kozacılığın, ipek böceği yetiştiriciliğinin bütün Antalya genelinde yeniden canlanıp yaygınlaşmasını hedefliyoruz. 2019 yılından itibaren talep eden üreticilere dut fidanı ve besleme kasası dağıtıyoruz. Alanya ve Gazipaşa'nın ardından artık batı ilçelerimize yöneldik ve ilk kez Korkuteli ilçesi ipek böcekçiliği ile tanışacak. Çomaklı Mahallesi'ndeki üreticilerimiz Mihriban ve Hasan Özkan ipek böceği üretiminin başlangıcı olan dut bahçesi tesisi ile üretimin ilk adımını attı" diye konuştu.

Dut fidanı dikimi yapıldı

İpek böcekçiliği için ilk dikimi yapan Mihriban Özkan ise "Eşim emekli olduktan sonra şehirde yaşayıp evde boş vakit geçirmek istemedik. Köyümüzdeki bahçemizi değerlendirmek istedik. Tarlamıza hangi ürünü ekelim nasıl değerlendirelim diye düşünürken, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ipek böceği yetiştiriciliği projesini öğrendik. Eşimle birlikte biz de bunu yapabiliriz diye harekete geçtik ve Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Yetkililer hemen bize destek oldu, ipek böceği ve yetiştiriciliği hakkında bilgilendirdiler ve dut fidanı sağladılar, bugün de Ziraat Mühendisleri bahçemize gelip bizimle fidan dikimi yaptık. İnşallah dikimlerimiz tutar ipek böceği yetiştiriciliğine başlarız. Hem hobi hem de küçük bir gelir kapısı olabilir. Belki hem kendi köyümüzdekilere hem de çevre köylerde yaşayan üreticilere bir ilham veririz. Korkuteli'de de ilk kez bizim başlatmamız heyecan veriyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

