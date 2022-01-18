Büyükşehir, toptancı hal esnafına 'kefil' oluyor

596 üreticiye kefil olarak yaklaşık 3 Milyon 642 bin TL ödeme yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hal Yönetmeliği kapsamında hem üreticinin mağduriyetini gideriyor, hem de esnafın yeniden ürün almasını sağlayarak kepenk kapatmasına engel oluyor.

Birçok Avrupa ülkesine yaş sebze ve meyve ihracatı yapan Muğla'daki toptancı hal esnafının yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle üretici arasında yaşanan sorunlar Muğla Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile ortadan kalkıyor.

Hal esnafı, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle üreticiye borçlanması ve mal alamaması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hal teminatı yönetmeliği esnafa can suyu oldu. 2014 yılından 2021 yılı sonuna kadar olan sürede zor durumda olan ve borçlarından kaynaklı mal alamayan esnafın üreticiden mal alması için Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hal Yönetmeliği gereği bugüne kadar üreticilere borcu olan esnaftan aldığı teminat ile 596 üreticiye yaklaşık 3 Milyon 642 Bin 795 TL ödeme yaptı.

Ekonomik olarak sıkıntılar çektiklerini söyleyen Nar üreticisi Mustafa Şahin, "Ben 2013 yılında nar alışverişi yaptım. Buradan 7 bin 500 TL alacağım vardı. Ancak 3-4 yıl ben bu parayı alamadım. Alacağımı da düşünmüyordum. Büyükşehir belediyesinden görevli arkadaşlarımızdan biri akşam beni arayıp paranın hesabıma yattığını söyledi. O günden bugüne hale giren hiçbiri ürünümde parasını alabilir miyim diye kafamda soru işareti kalmadı. Ekonomik olarak zor durumda olduğumuz şu günlerde büyükşehir belediyesi tek tutunacak dalım oldu" dedi.

55 Bin TL alacağını alamayan Nar üreticisi Salih Öksüz, hale yılda yaklaşık 180-200 ton nar verdiğini belirterek, "2014 yılı öncesi verdiğim 100 ton nar karşılığında almam gereken 55 Bin TL param vardı. Ancak 4-5 yıl boyunca ben bu paramı alamadım. O süre zarfında da çok büyük sıkıntılar çektim. Çocuğumu okutamaz duruma geldim. Büyükşehir Belediyesi sayesinde alacaklarımı aldım ve maddi olarak rahatlama yaşadım. Tekrar işimi yapabilir duruma geldim" ifadelerini kullandı.

Karaçulha hal esnaflarından Ahmet Akça, 1995 yılından bu yana komisyonculuk yaptıklarını söyleyerek, "Yaptığımız iş ticaret. Bunun inişi de çıkışı da oluyor. Teminatlarımızı yatırdığımız ve yatıramadığımız günler oldu. Büyükşehir bize çalışsınlar ve borcunu ödesinler dedi. Eğer biz çalışamasaydık büyükşehir bize kepenk kapattırsaydı borcumuzu halka ödeyemezdik. Arabistan, Katar, Sudiarabistan, Yunanistan'a ihracat yapıyoruz. Büyükşehir belediyesi sayesinde bu işlerimize devam edebildik" dedi. - MUĞLA