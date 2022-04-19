Büyükşehirden tarımsal sulamaya önemli destek - Son Dakika
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Büyükşehirden tarımsal sulamaya önemli destek

19.04.2022 13:31
Büyükşehirden tarımsal sulamaya önemli destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den üreticiye bir müjde daha geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den üreticiye bir müjde daha geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, sulama kooperatiflerinden gelen talepler doğrultusunda mevcut sulama sahalarına ilave olarak 6 bin dekarlık arazinin daha sulamaya açılması için 41 bin metrelik PVC boru alımı çalışmalarına başladı. 17 Mayıs tarihinde projenin ihalesinin gerçekleştirileceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 'Destek bizden bereketi Allah'tan. Üreticilerimize hayırlı olsun' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım alanlarında sulama ihtiyacına cevap verecek önemli bir proje için çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, sulama kooperatiflerinin mevcut sulama tesislerinde zamanla oluşan yıpranma ve patlaklar nedeniyle oluşan su kayıplarının önlenmesi, buna ilaveten 6 bin dekar arazinin sulamaya açılması ve sulama sahalarının genişletilmesi için kullanılmak üzere üreticilere 41 bin metrelik PVC boru desteği sağlayacak. 8 ilçe 29 mahallede faaliyet gösteren tarımsal sulama kooperatiflerinin faydalanacağı projenin Mayıs ayı içerisinde ihalesi gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde açık kanallı olan bazı tesislerin modernize edilerek kapalı sistem sulama yöntemi ile su tasarrufu yapılması sağlanacak. Üreticilere sulama hizmeti veren Akhisar ilçesinde Başlamış, Bekirler, Kurtulmuş ve Selçikli; Alaşehir ilçesinde Göbekli, Şahyar, Belenyaka, Kemaliye ve Toygar; Demirci ilçesinde Minnetler, Çamköy ve Söğütçük; Kula ilçesinde Gökçeören ve Hayallı; Salihli ilçesinde Allahdiyen, Çaltıca, Çukuroba, Burhan, Köseali, Çakaldoğan, Yenipazar, Bahçecik, Poyraz ve Taytan; Yunusemre ilçesinde Yuntdağyenice, Ortaköy-Türkmen Sulama Kooperatiflerine ve Selendi Rahmanlar Sulama Tesisine üye olan 5 bine yakın çiftçi faydalanacak.

"Destek bizden, bereketi Allah'tan"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca projenin ihale ilanına çıkıldığını ve 17 Mayıs 2022 tarihinde ihalenin gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Ergün, "Son yıllarda yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının günden güne azalması, tarım alanlarındaki sulama faaliyetlerini de oldukça sınırlandırdı. Bu çerçevede üreticilerimize destek olmak için, sulama kooperatiflerinden gelen talepler doğrultusunda 41 bin metre PVC boru alımı için çalışmalarımızı başlattık. 10 milyon liraya yakın bir bedelle hayata geçireceğimiz çalışma ile sulama kooperatiflerine üye olan 5 bin çiftçimiz, kapalı sistem sulama imkanından yararlanabilecek. Destek bizden, bereketi Allah'tan. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Büyükşehirden tarımsal sulamaya önemli destek
Büyükşehirden tarımsal sulamaya önemli destek
Büyükşehirden tarımsal sulamaya önemli destek
Büyükşehirden tarımsal sulamaya önemli destek
Büyükşehirden tarımsal sulamaya önemli destek

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Cengiz Ergün, Manisa, Mevla, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden tarımsal sulamaya önemli destek - Son Dakika


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