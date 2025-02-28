Büyüme İçin İhracat ve Yatırım Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Büyüme İçin İhracat ve Yatırım Vurgusu

Büyüme İçin İhracat ve Yatırım Vurgusu

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin büyümesinin net ihracat ve yatırımla sağlanması gerektiğini belirtti.

28.02.2025 12:58
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Hem milli gelirimizi artırmak hem de enflasyonda kalıcı düşük oranlara kavuşmak için, büyümenin ana taşıyıcısı net ihracat ve yatırım olmalıdır. Büyüme kompozisyonumuzu ihracat ve yatırım ağırlıklı bir yapıya kavuşturarak kalıcı refaha ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,2, 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüme kaydetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2024'te yüzde 3,2 büyümesinin, finansal istikrar ve enflasyonla mücadeleye adanmış bir yıl için önemli ve kıymetli bir oran olduğunu belirten Avdagiç, "Açıklanan veriler geleceğe ilişkin ipuçlarını da içeriyor. Yatırımlardaki büyümenin son çeyrekte yeniden hızlanması umut verici" dedi.

"Büyümenin ana taşıyıcısı net ihracat ve yatırım olmalıdır"

Diğer taraftan 2024 yılında büyümeye en yüksek katkıyı veren kalemin ise 2,4 puanla iç tüketim olduğuna vurgu yapan Avdagiç, "Hem milli gelirimizi artırmak hem de enflasyonda kalıcı düşük oranlara kavuşmak için, büyümenin ana taşıyıcısı net ihracat ve yatırım olmalıdır. Büyüme kompozisyonumuzu ihracat ve yatırım ağırlıklı bir yapıya kavuşturarak kalıcı refaha ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şunları söyledi: "2024'ün 4'üncü çeyrek verilerini ayrı ele aldığımızda, ihracatta negatif ve ithalatta ise pozitif yansıyan tablodan yapıcı sonuçları çıkarmamız önemli. Son çeyrek bazında net ihracatın büyümeye katkısı eksi 0,8 puan oldu. Yıllık dış ticaret rakamlarımızda da ara malı ve sermaye malı ithalatımız azalırken, tüketim malı ithalatımızda bir artış trendi söz konusu. Bu tabloyu tersine çevirecek adımları hızla atacağımıza inanıyoruz."

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin özellikle ABD'nin gümrük vergisi hamleleriyle karışan dış konjonktürden avantajlı çıkabileceğini belirterek, şöyle devam etti: "Yeter ki rekabet gücümüzü önce koruyalım, sonra artıralım. Bu adımları beklemeden, şimdi atmalıyız. Bu nedenle iş dünyası olarak enflasyonla mücadelede maliye politikalarının devreye alınması, finansman ve kur tarafında ise ihracatımıza destek olacak bir dengenin kurulması gerektiğine inanıyoruz." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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