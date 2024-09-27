BYD, 9 Milyonuncu Aracını Üretti - Son Dakika
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Ekonomi

BYD, 9 Milyonuncu Aracını Üretti

BYD, 9 Milyonuncu Aracını Üretti

BYD, 9 milyonuncu aracını banttan indirdi. Şirket, dünya çapında büyümeye ve inovasyona devam ediyor.

27.09.2024 14:47
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BYD, 9 milyonuncu aracını banttan indirdi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlarıyla sektörde öne çıkan BYD, 8 milyonuncu aracını ürettikten iki ay sonra 9 milyonluk üretim hedefine ulaştı. Bu önemli kilometre taşına ulaşan ilk yeni enerji aracı üreticisi olan BYD, bu başarıyı BYD'nin Shenzhen-Shanwei fabrikasında üretilen YangWang U9 elektrikli süper otomobilini banttan indirerek elde etti.

BYD, 2024'te de rekor araç satışları gerçekleştirmeye devam ediyor. Yılın ilk 7 ayında 1,9 milyon adedin üzerinde satışa ulaşan BYD, ikinci çeyrekte dünyanın en büyük yedinci otomobil üreticisi oldu. İleri teknolojileri, üstün kalite anlayışı ve yüksek verimliliğiyle BYD, dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesinin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Türkiye'de de yatırım kararını duyuran ve gelecek dönemlerde üretime başlayacak olan BYD, aynı zamanda Brezilya, Meksika ve Avrupa gibi yeni pazarlarda yatırımlarını artırarak global ölçekte büyümeye devam ediyor.

Dünya çapında 900 binden fazla çalışanı bulunan BYD, 100 bini aşkın mühendisle birlikte, araştırma ve geliştirme çalışmalarına yaptığı büyük yatırımlarla otomotiv sektörüne yön veriyor. Şirket, her gün ortalama 30 yeni patent başvurusu yaparken, temmuz itibarıyla 30 binden fazla patent onayı aldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BYD, 9 Milyonuncu Aracını Üretti - Son Dakika

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