C3S'e göre Avrupa 2026'da en sıcak üçüncü yazını yaşadı, sıcaklık stresi rekor kırdı - Son Dakika
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C3S'e göre Avrupa 2026'da en sıcak üçüncü yazını yaşadı, sıcaklık stresi rekor kırdı

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AB Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Avrupa 2026'da en sıcak üçüncü yazıyı yaşadı, Batı Avrupa ise en sıcak yazını yaşayarak rekor kırdı. Çok güçlü sıcaklık stresine maruz kalan kara alanlarının oranı yüzde 52'ye çıktı; nehir debileri 1992'den beri en düşük seviyede.

Avrupa kıtasının yarısından fazlası bu yaz çok güçlü sıcaklık stresine maruz kalırken, aşırı sıcağın etkilediği alanın büyüklüğü de rekor seviyeye ulaştı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2026 yazına ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

Buna göre, haziran-ağustos döneminde Avrupa genelinde kayıtlardaki en sıcak üçüncü yaz, Batı Avrupa'da ise en sıcak yaz yaşandı.

Kıtanın bazı bölgelerinde yaz mevsimini andıran hava koşulları alışılmadık derecede erken başladı.

Mayıs ayı sonlarında Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan ilk büyük sıcak hava dalgası ve yaz boyunca süren olağanüstü sıcak hava koşullarıyla birlikte Avrupa'da 2026 yaz dönemi aşırı sıcak hava dalgaları ve kurak koşullarla tanımlandı.

Avrupa'da bu yaz çok güçlü sıcaklık stresine maruz kalan kara alanlarının oranı yüzde 52'ye ulaşarak rekor kırdı.

Hissedilen sıcaklığın 38 derece veya üzerine çıkmasını ifade eden çok güçlü sıcaklık stresi, sıcak çarpması dahil ciddi sağlık risklerini artırdı.

Özellikle Batı Avrupa'da rekor yüksek yüzey hava sıcaklıkları gözlemlenirken, Avrupa denizlerinde rekor ve rekora yakın deniz yüzeyi sıcaklıkları kaydedildi.

Batı Avrupa'da yazın ortalama sıcaklığı, 1991-2020 ortalamasının 2,5 derece üzerinde, 21,7 derece olarak ölçüldü. Böylece 2003'teki rekor aşıldı.

Bölgede güçlü sıcaklık stresi yaşanan gün sayısı ortalama 41'e çıkarak, çok güçlü sıcaklık stresi yaşanan gün sayısı da 13'e çıkarak rekor kırdı.

Uzun süreli kuraklık nedeniyle Avrupa nehirlerinde, kayıtların tutulmaya başlandığı 1992'den bu yana en düşük yaz debileri görüldü.

Ren, Tuna, Po, Loire, Rhone ve Sen nehirlerinde temmuz ve ağustosta rekor veya rekora yakın düşük debiler kaydedildi.

Bu durum yük taşımacılığını aksatırken sulama, nükleer reaktörlerin soğutulması, hidroelektrik üretimi ve tatlı su temini üzerindeki baskıyı artırdı.

AB'de 2 Eylül itibarıyla yangınlarda zarar gören alan da 2006-2025 döneminin aynı tarih ortalamasının yaklaşık iki katına ulaştı.

Kaynak: AA
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