Çal'da dolu yağışının neden olduğu zararın izleri siliniyor - Son Dakika
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Çal'da dolu yağışının neden olduğu zararın izleri siliniyor

07.06.2022 12:41
Çal'da dolu yağışının neden olduğu zararın izleri siliniyor

Geçtiğimiz 3 ve 4 Haziran tarihlerinde Çal ilçesinin Sazak, Karakaya, Kaplanlar mahalleleri ile Selcen Mahallesi'nin bir kısmında dolu yağışı etkili oldu.

Geçtiğimiz 3 ve 4 Haziran tarihlerinde Çal ilçesinin Sazak, Karakaya, Kaplanlar mahalleleri ile Selcen Mahallesi'nin bir kısmında dolu yağışı etkili oldu.

İlçe Tarım Müdürlüğü, üzüm deposu olan Çal'da yaklaşık 8 bin dekar alanda dolu yağışının yüzde 40 ile 80 arasında hasara neden olduğunu belirledi. Dolu yağışından kaynaklanan mağduriyetin en aza indirilmesi için Çal Belediyesi 400'ün üzerindeki üzüm üreticisine bakır sülfat dağıtımı yaptı.

Halk arasında 'göktaş' olarak bilinen bakır sülfat dağıtımını üreticilere Çal Belediyesi, personeli yaptı. Göktaşını bağlarına atan üreticiler, dolunun bağlara verdiği hasara en aza indirecek. Çal'da meydana gelen dolu yağışının üreticilerin moralini bozduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Üreten Çal'a elimizden gelen katkıyı vermek için çabalıyoruz. Bir süre önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nden arpa alanlara bedelsiz nakliye ve kayıt işlemlerini yapmıştık. Dolu yağışı da üreticilerimizin moralini bozdu. Onların acısını bir nebze olsun azaltmak adına dolunun hasar verdiği bağların sahiplerine göktaşı dağıtımını bedelsiz yaptık. Üreticilerimize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Çal'da dolu yağışının neden olduğu zararın izleri siliniyor
Çal'da dolu yağışının neden olduğu zararın izleri siliniyor
Çal'da dolu yağışının neden olduğu zararın izleri siliniyor

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Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çal'da dolu yağışının neden olduğu zararın izleri siliniyor - Son Dakika

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